“Se quieren vengar tumbando el presupuesto de la ciudad para el 2023″: Daniel Quintero

A través de las redes sociales, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, publicó un video en el que señaló de responsables a varios de los concejales de “tumbar” el presupuesto de la ciudad para el 2023, según lo que denominó el acuerdo de Chuscalito.

Según dijo el mandatario local, este lunes 5 de diciembre se tendría que discutir el presupuesto de la ciudad para el 2023, pero que no se podría hacer porque los concejales del Centro Democrático y otros se saldrían del recinto para no aprobarlo.

“Quiero enviar una alerta muy importante sobre algo que va a pasar (...) se debe votar el presupuesto del próximo año de Medellín y uno esperaría que todo el mundo estuviera unido (...) Lamentablemente, nosotros enfrentamos una oposición muy dura, muy difícil que le hace mucho daño a la ciudad”, empezó diciendo.

Luego aseguró que lo que pasaría sería que cuando llegara el momento de votar el presupuesto de la ciudad, “hay cinco conceptos que obligan a esa votación; sin embargo, el pacto de Chuscalito, conformado por el Centro Democrático, Simón Pérez, Daniel Duque y Luis Bernardo Vélez, se unieron para tumbar el presupuesto, para que no se pueda votar el presupuesto y por lo tanto se caiga el presupuesto de la ciudad. Eso llevaría a que el compromiso que tenemos de pasar de 38.000 a 53.000 millones de pesos del presupuesto para el ITM no se pueda cumplir”.

Después dijo que “esto lo hacen en venganza porque el pacto de Chuscalito hace dos o tres días trataron de controlar el Concejo de la ciudad y se vendieron por un par de votos (...) el problema es que el presupuesto ya está radicado, hay ponencia para votarse. Si hacen lo que dicen que van a hacer, que es retirarse para que no haya quorum. Entonces, se van a retirar para que no se pueda votar y al no votarse queda negado el presupuesto”.

Agregó que le tocaría por decreto sacar el presupuesto, pero que sería el que presentaron inicialmente y no con los acuerdos que incluye al ITM.

Alerta importante para los estudiantes del ITM. Otra vez el pacto de Chuscalito se atraviesa a los intereses de la ciudad. pic.twitter.com/uBUVxVEcFy — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) December 5, 2022

Las reacciones al alerta de Daniel Quintero

Ante el video, varios usuarios de internet se pronunciaron y muchos considera que lo que dice el mandatario no es correcto.

“No señor, no mienta. Soy estudiante del ITM y trabajo en la Alcaldía. Ustedes no radicaron el presupuesto a tiempo y como es debido. La culpa es única exclusivamente de ustedes, no de los Concejales. Simplemente ellos se están cuidando de no incurrir en algún delito por aprobarlo extemporáneamente”, “Deje de ser mentiroso, no se debe porque no se puede, los concejales no pueden votar por su mala gestión y cometer una falta Explíqueles a los estudiantes que su equipo de focas presentó tarde el presupuesto y por norma deberá trabajar con el del 2022″, y “Queda clara su estrategia: 1) presentar el proyecto de presupuesto después del plazo, y así 2) encubrir que no tiene $ para ejecutar el Plan de Dllo y sus proyectos estratégicos, 3) responsabilizar al Concejo de su ineficacia 4)victimizarse y usar estudiantes para sus fines”.