“Responsabilizo a fiscales”: Periodista denuncia intimidaciones por investigar caso Odebrecht

La periodista de W Radio, Catalina Suárez, denunció este lunes persecución e intimidaciones por parte de dos hombres que se movilizan en moto o a pie, en sus espacios de trabajo.

Con fotos y videos, publicó a través de su cuenta en Twitter, como estas dos personas, al parecer, la esperan a las reuniones que asiste y le toman fotos del lugar donde se encontraba. “Quiero dejar constancia de algo que me sucede desde hace unas semanas (...) hago público y responsable de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia, a los fiscales de los que he hablado”.

Suárez indicó que a pesar de este hostigamiento no la callarán. “Sepan ustedes que amo la vida y mi familia igual nada que nos pase sería accidental…”.

Y es que la razón de este hecho, según la periodista, se da por la investigación que se encuentra adelantando respecto al caso Odebrecht, que durante este año dio un giro, pues el 22 de enero, reveló que “el FBI tenía la lupa puesta en fiscales colombianos por (según un informe del CTI de la misma Fiscalía), haber ocultado las órdenes de captura contra los brasileños” de esta empresa.

Indagación, que después de cinco meses bajo la dirección del FBI en Washington D.C, resultó en la audiencia de imputación de delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo, contra el fiscal Daniel Hernández. Cargos, que no aceptó ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el pasado 2 de noviembre.

Y es que las pruebas presentadas por el ente acusador durante la audiencia, señalaban que Hernández aparentemente omitió darle trámite legal a siete órdenes de captura, entre ellos tres ciudadanos brasileños, y no registrándolas en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones (SIAN), para que se hicieran efectivas. Asimismo, no habría notificado a la Interpol para que se emitiera circular azul.