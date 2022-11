Pillan a una señora ‘de bien’ robando en una tienda de tecnología

A través de las redes sociales se conoció el video del momento en el que una señora ‘de bien’ se roba un computador en una tienda de tecnología. Las cámaras de seguridad captaron el momento justo y son esos videos los que están revelando cómo la mujer se lleva un Mac sin despertar sospecha. El hecho se registró en el centro comercial Monterrey de Medellín.

Las imágenes del robo llamaron la atención por la apariencia de la mujer que lo cometió, pues por su buena vestimenta no despertó ninguna sospecha porque fue confundida con una cliente y no con una persona que tenía como objetivo robar.

De acuerdo con los datos de la Corporación Excelencia en la Justicia, el delito de mayor impacto en 2021 fue el hurto a personas con 166.858 casos, es decir, un promedio de 687 hechos cada día, lo que representó un aumento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 131.138 delitos, un promedio de 537 casos por día.

Así se robó un computador una señora ‘de bien’

La señora ‘de bien’ en cuestión de segundos se llevó un portátil de marca Mac. La mujer se acercó al mostrador, miro de lado a lado, con una mano agarró el computador y con la otra sostenía su bolso como intentando taparlo. Una vez lo tiene en su poder se agacha y se va.

Pero, se agacha para pasarle rápidamente el computador a su cómplice, que lo recibe continúa su camino.

y vea como se lo pasa a la cómplice: pic.twitter.com/EDRxHNv3OP — CyNel (@nelinho15) November 29, 2022

Usuarios de las redes sociales han reaccionado al hecho y aseguran que en definitiva en Colombia no se puede ‘dar papaya’.

“Lo siento mucho, pero, dejar un portátil Apple y encima de una repisa con tanto flujo de personal, ¡por favor!, ¡tremendo descuido!, y ojo, no estoy justificando el robo”, “Dicen “Dieron papaya” casi con placer, como si disfrutaran vivir en una sociedad donde cualquier descuido te puede costar perder hasta la vida. Si no van a ayudar mejor se quedan callados” y “En Colombia dicen: “la ocasión hace al ladrón” y pues no. Simplemente una persona de bien no hace estas cosas. Ahí pueden ver que esta otra chica esperando algo y tampoco se percata del robo. Más bien ayuden a difundir el video”.