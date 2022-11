La absurda razón por la que mujer le dio un botellazo al conductor de un TransMilenio

De manera sorprendente los casos de intolerancia son cada vez más comunes en Bogotá, en particular, en el sistema de transporte Transmilenio. En las últimas horas se conoció el caso de una mujer que golpeó con una botella a un conductor de un articulado porque no le volvió a abrir las puertas para bajarse, luego que se le pasó la estación en la que debía hacerlo.

A través de las redes sociales se conoció el caso, en el que Diego Arias, presidente de la red de apoyo del SITP, reveló que una mujer le dio un botellazo al conductor de un articulado porque no le volvió a abrir las puertas.

Puede leer: Cayó hombre que robó láminas en estación de Transmilenio: autoridades lo capturaron

“indignación por caso de agresión con una botella en la cabeza por parte de una usuaria a un OP de TransMilenio, según porque la usuaria en un descuido no se logró bajar a tiempo y se pasó de estación. Producto del golpe el OP perdió el control del bus saliéndose de la vía”, escribió Arias a través de su cuenta de Twitter.

#Indignacion por caso de agresión con una botella en la cabeza por parte de una usuaria a un OP de TransMilenio, según porque la usuaria en un descuido no se logró bajar a tiempo y se pasó de estación



Producto del golpe el OP perdió el control del bus saliendose de la vía (1/2) pic.twitter.com/smTRxNR3cj — Diego Arias (@DiegoAriasF1) November 29, 2022

¿Por qué una mujer le dio un botellazo al conductor de un TransMilenio?

De acuerdo con El Tiempo, la mujer tenía que bajarse la estación Avenida Jiménez, pero por descuidó no alcanzó y fue a pedirle al conductor que le abriera en otro ingreso, pero ese procedimiento no está autorizado y el conductor no lo hizo.

En ese momento la mujer se enfureció y le dio un botellazo en la cara, dejándolo herido. Por la agresión, el conductor perdió el control del vehículo y quedó atravesado en el carril de los carros particulares.

Por el golpe que recibió el conductor casi que se produce un choque múltiple sobre la avenida Caracas, pero no sucedió porque los conductores de vehículos particulares alcanzaron a detenerse.

A través de un video publicado por Arias, se evidencia que el articulado sufrió daños en la carrocería al momento de ser retirado del separador.

Además, informó que la agresora no fue capturada porque en el momento llegó a una conciliación, mientras que el conductor quedó herido y tuvo que recibir atención médica de urgencia.