No solo es el SOAT: las otras razones por las que motociclistas mantienen las movilizaciones

Este martes, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunciaron la reducción del 50 % de la tarifa del SOAT a partir de inicios del 2023.

Este descuento regirá solo para las pólizas expedidas a partir del 1 de diciembre. Y aplicará para motos de bajo cilindraje, autos de negocio, taxis, microbuses urbanos y los servicios público urbano e intermunicipal.

Esta medida se da luego de una mesa de negociación con el gremio de motociclistas a principios de octubre. Y se anunció, un día antes de las movilizaciones programadas para este miércoles a partir de las diez de la mañana en Bogotá, Cali y Medellín.

Te puede interesar: Quería denunciar lo peligroso que era un hueco y terminó grabando un accidente

Aunque, Reyes aseguró que no entiende por qué las protestas continúan a pesar de esta noticia, Alejandro Rubio, presidente de la Asociación de Motociclistas de Colombia (ASOMOCOL), argumentó para Caracol Radio, que hasta que esto no pase, no crearán en que sí cumplirán.

“Nos parece magnífico el descuento. Pero se dijo en principio que era el 1 de enero y luego el 1 de diciembre. Y lo más importante no sé sabe cuando abren las puertas a la venta del SOAT. El director de la Federación de Aseguradores, tampoco nos dio claridad”.

Rubiano, también dijo que sumado a esto, las razones para salir a las calles son: las fallas viales que ha generado siniestros, incluso fatales, en motos; inmovilizaciones por infracciones de tránsito “que no es igualitaria con nosotros los motociclistas”; y el señalamiento que son un problema social.