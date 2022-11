Mujer sospechaba de infidelidad de su esposo, lo siguió a un Motel y lo pilló con el mejor amigo

A través de TikTok se conoció la historia de una mujer que reveló los detalles de cómo fue que descubrió que su exesposo y padre de sus dos hijas le era infiel y con un hombre. La mujer contó que fue por las mentiras que lo descubrió y no porque haya dejado de ser atento con ella.

La mujer reveló que empezó a sospechar que su esposo le era infiel porque le empezó a decir que tenía que trabajar más horas y ella se enteraba que no era verdad. Así que fueron las mentiras las que la llevaron a descubrir que le era infiel no con una mujer, sino con un hombre.

La historia de Marisela Ruiz ha generado una ola de reacciones, ya que no solo descubrió que su esposo le era infiel, sino que era con un hombre.

Así descubrió que el padre de sus hijas era gay

Marisela contó que nunca lo imaginó, pues tuvieron una relación de nueve años y no puede encontrar una sola evidencia de algún comportamiento que lo pudiese delatar.

Ante las constantes mentiras, un día decidió ir hasta el restaurante en el que él trabajaba y esperar hasta que saliera a ver qué hacía. Ese día lo vio salir en compañía de su amigo, por lo que pensó que irían a tomarse algo.

Sin embargo, cuando los siguió se dio cuenta que entraron a un motel, por lo que se quedó esperando a que entrara una mujer, pero eso nunca pasó.

“No hallaba yo cómo ver qué estaba pasando, me quedé un rato. Pero, no entraba nadie. Voy y rento una habitación, me fijo en los números de la habitación a la que ellos entraron y pido la habitación de al lado. Para mi buena o mala suerte, porque fue horrible escuchar lo que escuché; me la dan”, contó Marisela.

Luego relata que escuchó todo y aunque reconoce que su vida sexual no era nada apasionada, en ese momento “conocí al hombre más apasionado del mundo, que yo jamás había escuchado”.

Reconoce que describirlo le destrozó la vida, porque creía que eran la pareja ideal y sí estaba muy enamorada de él. Al final fue a terapia para superar la situación y ahora son amigos.