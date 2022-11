Capítulo de la serie del Gobierno Petro dedicado a Verónica Alcocer provoca lluvia de críticas

Ya han pasado varios días desde el estreno de la serie de rendición de cuentas que el Gobierno de Gustavo Petro estrenó por cuenta de sus 100 primeros días de Gobierno: ‘Gobierno Petro 100 días, Colombia potencia mundial de la vida‘. Este martes 22 de noviembre se llevará a cabo el estreno del capítulo dedicado a la gestión que ha realizado Verónica Alcocer, como primera dama.

Este es el sexto capítulo de la serie que contiene diez en total y que ha generado todo tipo de comentarios a lo largo de su estreno. El último en ser lanzado, específicamente, ha levantado los comentarios negativos de personas que incluso han comentado que es innecesario darle protagonismo a la primera dama.

El primer capítulo de esta serie fue estrenado el pasado 17 de noviembre y el último será emitido al aire el próximo 28 de octubre. El director de la serie, Mauricio Vélez, reveló que esta es una serie que comunica las principales gestiones que ha hecho el mandatario en sus 100 primero días de Gobierno, una forma diferente a las antes presentadas de otorgar una rendición de cuentas al país.

El capítulo que comunica la gestión de la primera dama, Alcocer, está siendo anunciado y a pesar de que no ha salido al aire, ya recibe múltiples críticas por parte de la audiencia y los opinadores en redes sociales. “¿Podemos estar de acuerdo en que esto es tan innecesario y absurdo como el libro de María Juliana?”, fue la opinión del tuitero Juan Camilo Dávila, refiriéndose a la producción de la exprimera dama, Maria Juliana Ruiz.

Ante el anuncio de la primera dama por medio de sus redes sociales también respondieron varios usuarios que exigieron que el Gobierno muestre más resultados con acciones y no con este tipo de productos. “Igual de mamones a los que derrotamos? A trabajar, no pierdan tiempo ni plata en banalidades. Los cambios se sienten, no se predican” y “Que triste Sra, que le toque hacerse públicidad para que lo que hace, falta de humildad. Es mejor actuar sin pavonearse”, fueron algunos de los comentarios que se pueden ver como respuesta a Alcocer.

¿Cuáles son los capítulos de la serie ‘Gobierno Petro 100 días’?

Así, estos serán los capítulos del documental:

Cap 1: La verdadera historia de la espada de Bolívar

Cap 2: Los ministros del cambio (partes 1 y 2)

Cap3: Con paso firme avanza la Paz Total

Cap 4: Diálogos Regionales Vinculantes, un Gobierno que escucha

Cap 5: Un medio ambiente para la supervivencia de la humanidad

Cap 6: Verónica Alcocer, la Primera Dama que rompe esquemas

Cap 7: La Colombia del cambio que se proyecta al mundo

Cap 8: La revolución social y de los excluidos de la Vicepresidenta

Cap 9: Gobierno Petro, 100 días de retos, desafíos y cambio