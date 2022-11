“Me han informado que se trata de un machete y yo les creo”: Daniel Quintero sobre presunto fusil

Desde hace varios días cerca de 500 campesinos del Bajo Cauca antioqueño se encuentran asentados frente al edificio de EPM en protesta por la situación de Hidroituango. Estarían exigiendo una reunión con la junta directiva, ya que consideran que no tienen garantías. Un video habría encendido las alertas porque se podría observar que un campesino saca de una carpa un arma que parece un fusil. Ante el hecho, Daniel Quintero se pronunció.

En las imágenes de video que se conocieron a través de las redes sociales, se observa que en el campamento uno de los manifestantes, al parecer, estaría sacando un fusil de una de las carpas y lo estaría metiendo en un costal.

Se observa el momento en el que un hombre, que viste jean, zapatos negros, camisa de color claro, gorra negra y un machete atado al cinturón, saca de una carpa lo que parece ser un arma de fuego. De inmediato, lo que acaba de sacar de la carpa lo mete dentro de un costal.

Ante la situación, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que asegura que le cree a los campesinos.

“Con el ánimo de conciliar posiciones con el movimiento Ríos Vivos de la Senadora Zuleta quiero informar sobre este video que no me consta que se trate de un fusil. Ellos me han informado que se trata de un machete y yo les creo”, escribió el alcalde.

Con el ánimo de conciliar posiciones con el movimiento Rios Vivos de la Senadora Zuleta quiero informar sobre este video que no me consta que se trate de un fusil. Ellos me han informado que se trata de un machete y yo les creo. pic.twitter.com/ADeQHsxNew — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 21, 2022

¿Estarían los campesinos armados en protesta frente a EPM?

Una vez se conoció el video, de inmediato el Movimiento Ríos Vivos, que apoya la movilización, se pronunció a través de su cuenta de Twitter para exigirle a algunos medios de comunicación respeto y rectificación, porque estarían señalando y estigmatizando a los campesinos que se están manifestado porque, según ellos, no se trata de un arma de fuego, sino de un machete.

“Medios de comunicación están señalando y estigmatizando a #RiosVivos, exigimos respeto y rectificación. Entendemos que en la ciudad no sepan que es un machete y que lo necesitamos para cortar leña pero no les da derecho a mentir”, escribió la organización y acompañó el mensaje con un video, en el que se observa que en el costal había eran machetes.