La modalidad que están usando los ladrones para que la víctima de hurto sea linchada

En los últimos días se conoció el caso de un joven que fue señalado como ladrón por los mismos atracadores en Medellín, para generar la reacción de la gente, ya que últimamente los ciudadanos están tomando justicia por su propia mano. Al parecer, es una modalidad que están reviviendo ahora que los casos de linchamiento están a la orden del día.

PUBLIMETRO COLOMBIA consultó a Andrés Tobón, experto en Seguridad, sobre esta situación y aseguró que es “se trata de una nueva modalidad de atraco en Medellín, que se viene presentando sobre todo en el centro de la ciudad, comuna 10, La Candelaria; de la cual se tiene referencia recientemente, muy famosa por la declaración de una persona que abiertamente contó que había sido víctima de este hecho”.

La modalidad que están aplicando los delincuentes consiste en que “las víctimas son identificadas por sus ladrones, caminando por el centro de Medellín, los victimarios se les acercan e inmediatamente los acusas de ladrones gritando ‘Ladrón, ladrón’; con la intención de empezarlos a golpear”, explicó.

Robo a personas que son señaladas de ser ladrones

Tobón aseguró que en otras oportunidades se han conocido casos en los que las víctimas son apuñaladas.

“Estos delincuentes les arrebatan a las víctimas las pertenencias, el celular, la billetera y gritan de un momento a otro ‘Ladrón, ladrón’ con el propósito que las demás personas se acerquen a golpear o de que nadie se meta en la discusión. Al final, cometen el robo y la persona queda en malas condiciones”, indicó.

La única forma de evitar que sucedan estos casos, es “no cayendo en esta idea de justicia por mano propia, no solo porque no está bien, si no porque ya sabemos que está siendo utilizada como una estategia por los criminales. Así que cuando se vea en la calle este hecho, lo mejor siempre es llamar a la Policía Nacional”.