Capturaron a la famosa Dj caleña por golpear a una azafata de Avianca

La Policía Nacional informó que la Dj caleña Camila Gutiérrez quedó capturada en las últimas horas por agredir a una funcionaria de Avianca en el Aeropuerto El Dorado que no la dejó subirse a un vuelo por estar en el counter equivocado.

Las autoridades aseguraron que la mujer estaba presuntamente ebria cuando golpeó en la cabeza a una azafata y le causó un hematoma en su frente. Esta reconocida Dj habría confundido a la aerolíneas Latam con Avianca.

Después del hecho, en redes sociales, la artista se disculpó y dijo que estaba conciliando con la mujer y que la indeminzaría. Sin embargo, esto no fue suficiente. “Ya todo el mundo sabe lo que pasó. Las noticias vuelan. Fue un error completamente mío, ya expresé mis disculpas a la señorita de Avianca. La voy a indemnizar, estoy en conciliación con ella. Cometí un error muy grande, sé que les gusta dar látigo, pero me lo merezco. Les pido disculpas públicamente a ustedes y, obviamente, a ella. Espero que esto pase pronto. Esto me servirá para mejorar mucho como ser humano”.

Usted no sabe quién soy yo

Según varias personas que estaban en ese momento en el aeropuerto, la pasajera aparentemente bajo los efectos del alcohol se confundió de counter e intentó colarse en un vuelo de Avianca, cuando tenía un tiquete de Latam. Entonces, la persona de Avianca se lo impidió y ahí recibió un cabezazo.

De inmediato llegó la Policía y se llevó a la agresora Camila Gutierrez. El hecho fue rechazado en las redes sociales gracias a las fotos y videos que se conocieron del hecho. Por eso, varios internautas aseguraron que este era el nuevo caso colombiano de ‘usted no sabe quién soy yo’.