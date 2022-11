La historia del coronel al que obligaron a casar por haber enviado fotos y videos íntimos

Sexting (Igor Stevanovic / 500px/Getty Images/500px Plus)

Un coronel del Ejército Nacional es el protagonista de una historia en la que es víctima de una red que lo está extorsionando por fotos y videos íntimos que envió y por la forma cómo lo amenazan es que sospecha que están al interior de la institución. La investigación ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación. Según relata el coronel todo empezó hace 7 años, cuando recibió un mensaje en Facebook e inició una conversación con una joven.

De acuerdo con El Tiempo, el coronel le ha informado a sus superiores y al ente acusador que desde hace 7 años, es víctima de una red que lo extorsiona y lo ha llevado hasta a pensar con acabar con su vida.

Puede leer: Ministerio de Defensa confirma que el ELN secuestró a dos militares

”En ese entonces, yo tenía 25 años y ella me dijo que tenía 18 y que era hija de un coronel conocido. En medio de la relación, me pidió que le enviara algunas fotos y videos íntimos. Todo parecía marchar normal y un día, que estuve de permiso, viajé a Bogotá para vernos. Pero a última hora me dijo que estaba enferma”, le narró el oficial al mismo medio.

El proceso ya está en manos de la Fiscalía 24 élite del Gaula que, según el relato, inició las indagaciones correspondientes desde hace 5 meses y que pretende definir si existe una red que está hostigando y aplicándole sexting extorsivo al oficial y a otros militares.

Coronel extorsionado por fotos y videos íntimos

“En una de las conversaciones, Natalia me dijo que su verdadero nombre era Tatiana y que tenía 15 años. Después de eso, un hombre que se presentó como su padre me llamó un día a mi celular y me dijo que ella tenía una enfermedad terminal (leucemia) y que necesitaban un apoyo”, comentó el coronel.

De acuerdo con la denuncia que está en la Fiscalía, el coronel tuvo que enviarles 8 millones de pesos después de que lo amenazaron con publicar las fotos íntimas si no pagaba: “Con mi prima de Navidad les giré el dinero”.

Unas semanas después, le pidieron otros 8 millones de pesos y cuando les dijo que no tenía, le dijeron que recordara que tenía un ahorro el Ejército y le indicaron el monto que tenía. Por esta información es que el oficial sospecha que la red tiene acceso a información dentro de la institución y que es muy probable que existan otras víctimas con temor a denunciar.

Obligado a casarse con una desconocida

Mientras estaba haciendo el curso para capitán, en 2014, lo volvieron a amenazar con dañarle el ascenso y fue la razón por la que accedió a ir a una notaría en Puerto Berrío, Antioquia, para un supuesto trámite con el que lo dejarían tranquilo.

El trámite era casarse por lo civil con una mujer que dice que no conoce, con el fin de lograr el subsidio familiar. A la notaría no llegó nunca ‘la novia’ pero sí una abogada con un poder y un registro civil de un niño.

Poco después, la mujer con la que se casó lo demandó por los alimentos del menor, a quien ni siquiera conoce.