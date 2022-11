Escándalo por las maletas que sacó la esposa del fiscal de una de las sedes de la entidad

Se desató un nuevo escándalo que involucra al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en particular a su esposa Walfa Téllez, quien habría sacado en cinco maletas elementos que estaban dentro de una de las sedes de la Fiscalía.

Cambio publicó que el lunes 6 de septiembre de 2021, cuando el país todavía estaba en pandemia, Walfa Téllez, esposa del fiscal general, llegó hasta a una sede de la Fiscalía General de la Nación acompañada por su esquema de seguridad a las 8:55 de la noche para ingresar hasta el piso 5 del edificio en donde funciona la Subdirección Nacional de Bienes, en donde se almacena y custodian elementos incautados o abandonados. Además, donde está la Dirección de Protección y Asistencia que se encarga de escoltar a los funcionarios que están en riesgo.

Puede leer: ¡Qué tal! Perritos del fiscal Barbosa son escoltados y transportados en carro oficial

Lo primero que asegura el medio es que la esposa del fiscal general no es un funcionaria pública por lo que no tendía razón para ingresar a las instalaciones de la entidad y menos a esa hora.

Según el medio, Téllez había ingresado a salas que se encuentran confinadas con sellos de seguridad y sacó tres maletas, dos portavestidos y dos máscaras venecianas.

Lo que le llamó la atención a los medios, es que si eran elementos en custodia no debía llevárselos la esposa del fiscal. Además, que si eran objetos de propiedad de la familia Barbosa no habría razón para que estuvieran en esa subdirección “Los contribuyentes no tendrían por qué pagar el cuarto de San Alejo del fiscal en un piso cuyo arrendamiento le cuesta a la nación casi 4.000 millones de pesos por cuatro años”, dije el medio.

La respuesta de la Fiscalía sobre las maletas que sacó la esposa del fiscal

A través de un comunicado publicado por la Fiscalía General de la Nación, en nombre del fiscal, se hicieron las siguientes aclaraciones.

“La Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, no tiene en sus instalaciones un almacén de evidencias y tampoco de elementos incautados o abandonados”, dice la primera parte del documento.

Luego agregó que: “El Programa de Protección de la Fiscalía General de la Nación acompañó el traslado del lugar de residencial del fiscal general de la Nación y su núcleo familiar, en su calidad de protegidos y temporalmente por seguridad tuvo a buen recaudo en sus instalaciones algunos de sus elementos personales incluidas unas maletas y portavestidos, los cuales fueron entregados debidamente a sus propietarios quedando constancia en los respectivos informes y actas correspondientes”.