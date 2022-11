¿Periodos de 5 años? Desde el Congreso quieren que el presidente, alcaldes y gobernadores duren un año más

Al Congreso llegó la propuesta para que el periodo del presidente, al igual que el de alcaldes, gobernadores y congresistas, sea de cinco años y no de cuatro como actualmente ocurre. Tras difundirse la noticia de esta proposición que se discutirá en el marco de la reforma política, surgieron varias dudas, principalmente relacionadas con el Gobierno de Gustavo Petro.

La proposición para que se amplíe un año más el periodo presidencial y los otros cargos de elección popular generó ruido de inmediato. Sin embargo, desde la Cámara, donde la reforma política avanza en su tercer debate, aclararon que de llegar a aceptarse no podría aplicarse al periodo actual.

Entonces, la idea señala que podría ser aplicada desde el 2026 y 2027, cuando los actuales alcaldes, gobernadores, el presidente Petro y los congresistas terminen su periodo.

Pero, para no generar más dudas, desde el Gobierno salieron a rechazar esta propuesta. Según el ministro del Interior, Alfonso Prada, el Gobierno no buscará ampliar su periodo ni un día más. “A los cuatro años que terminemos, entregaremos el poder al presidente que haya sido elegido democráticamente. No apoyamos ninguna iniciativa de prórroga que beneficie a ninguna de las autoridades actualmente elegidas”, dijo, según El Tiempo.

El representante Heráclito Landinez, representante a la Cámara y coordinador ponente de esta reforma, confirmó al mismo medio que la idea surgió del Partido Conservador y manifestó que no la vetarán. “El debate está sobre la mesa”, señaló.