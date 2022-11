“¿De qué me hablas, viejo?” y otras frases que le recuerdan a Uribe por trinar sobre libertad de prensa

Sin duda, uno de los temas más álgidos durante los últimos años ha sido el manejo de las comunicaciones de los gobernantes. De hecho, con el auge del mundo digital y las nuevas prácticas de publicaciones, los mismos políticos se han visto en la obligación de hacer “las paces” con las dinámicas de comunicación en las que los usuarios son totalmente activos. Ahora bien, en las últimas semanas la difusión de una serie de medidas que limitaban a la prensa ha tomado fuerza y las críticas no se han hecho esperar.

Según la información difundida a través de plataformas digitales, en la Reforma a la Justicia presentada por el actual Gobierno tenía un artículo que generó una ola de críticas y comentarios, prendiendo las alertas de incluso, reconocidos periodistas a nivel nacional.

En el mensaje, se hacía referencia al artículo 167 de la reforma en el que se argumentaba: “A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programadores de televisión que operen en el país deberán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia restaurativa. Los contenidos podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación, pero para su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se cerciorará de la difusión de los contenidos mencionados a través de medios virtuales masivos”.

¿Qué dijo Uribe sobre la libertad de prensa?

Sobre el particular, el mismo ministro de Justicia dio a conocer que el polémico artículo ya fue retirado del documento. Sin embargo, desde diversos sectores se criticó el haber incluido estas medidas contra la prensa nacional. Tanto así que, el mismo Álvaro Uribe Vélez salió en defensa de la libertad de prensa manifestando que, “es intocable”.

En cuanto al comentario hecho por el expresidente, las respuestas no se hicieron esperar y más de un internauta le recordó fragmentos de entrevistas en las que evadía las preguntas o hablaba de lo que quería y no le ponía atención a la prensa. Otros, recordaron la icónica frase del también expresidente Iván Duque: “¿De qué me hablas, viejo?”, entre otras.

A continuación algunas reacciones: