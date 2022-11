Protestas en Bogotá hoy: Caos en Movilidad tras protestas en la capital

Foto de referencia Manifestaciones en Bogotá (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

Desde hace algunas semanas el país ha sido testigo de una serie de casos en los que queda en evidencia que las mujeres están siendo fuertemente atacadas, lo anterior, no solo por casos de violencia sino también de seguridad. Precisamente, en días pasados las calles de la capital del país se llenaron de protestas y manifestaciones de rechazo a la violencia de género que se vive día a día en Colombia. Los desmanes no terminaron bien y las críticas no se hicieron esperar.

Ahora, tras conocerse oficialmente la denuncia de una menor de edad que fue abusada sexualmente en TransMilenio y la captura del sujeto que fue asesinado en una URI, nuevamente decenas de mujeres se movilizan en Bogotá para seguir rechazando caso a caso que se conoce en las noticias donde niñas y mujeres han sido violentadas.

¿Cómo está la movilidad en Bogotá?

La convocatoria de las marchas inició hacia las 2:00 PM. Sin embargo, se extendió hasta las horas pico afectando la movilidad en varias estaciones del sistema de transporte público TransMilenio. En uno de los primeros partes, se conoció que se dejaron de atender las estaciones de Héroes, Virrey y Calle 85. También se detuvo la flota en Escuela Militar generando cambios en las rutas.

Según el más reciente reporte de movilidad: “Por afectación del servicio por manifestaciones en la troncal Caracas y retrasos operacionales en los servicios de los corredores de la (NQS, Calle 80, Suba, Autopista Norte y Caracas) se reportan usuarios caminando en algunas troncales, esta novedad genera fila de buses y retrasos considerables en todo el Sistema”

Calle 80: el verdadero dolor de cabeza

Una vez las movilizaciones despejaron las estaciones de TransMilenio, los usuarios alertaron sobre el caos en movilidad que se vive por la Calle 80 y otras troncales. Decenas de bogotanos se vieron obligados a bajarse del transporte para caminar porque las rutas colapsaron. En redes sociales, varios compartieron imágenes de las calles y algunos incluso, se quejaban de las afectaciones generadas en el sistema.

Otros eventos que afectan la movilidad:

Por otro lado, tenga en cuenta que en la vía Calle 80 también se presenta un colapso en la movilidad. Este caos no está relacionado con las protestas sino con que en el Coliseo Live ubicado sobre esta ruta se llevará a cabo el concierto de la banda de rock estadounidense The Killers.