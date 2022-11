Prográmese: feministas saldrán una vez más a las calles, en rechazo a nuevo caso de abuso sexual

Luego de que se conociera el abuso sexual del que fue víctima la menor de 17 años, Hilary Castro, en inmediaciones de la estación de Transmilenio de La Castellana, cientos de mujeres se volcaron a las calles el pasado 4 de noviembre, en apoyo y exigencia de justicia para este caso.

Mientras esto transcurría, se conoció que otra joven de 18 años, también fue abusada al interior de un bus híbrido que cubría la ruta Museo Nacional hasta la calle 76 con carrera séptima, dónde era su lugar de destino.

Fue durante este trayecto, que un sujeto la intimidó y amenazó con un cuchillo “y la obligó a practicarle sexo oral, después trató de obligarla a bajarse con él, pero al parecer, como vio tanto movimiento en la calle se fue. Le dijo a mi hija que si gritaba la mataba”, relató su mamá.

La joven llegó hasta la sede de la Universidad EAN, le contó a sus compañeros lo que había pasado y la acompañaron al CAI de Policía más cercano. Allí, una vez, las autoridades no actuaron diligentemente. Pues un patrullero le dijo que como no había captura no podían hacer nada.

La víctima estuvo en valoración médica y psicológica en la Clínica el Country. Las autoridades indicaron estar indagando sobre este reciente caso y no descartan que se trate del mismo hombre, quién sería habitante de calle, pues abusó sexualmente de la misma manera que lo hizo con Hillary.

Sin embargo, esto no se podrá conocer, pues Juan Pablo González falleció al interior de la URI de Puente Aranda. Y hasta el momento, se espera que Medicina Legal entregue los resultados que determinen las causas de su muerte.

Por ahora son tres las hipótesis que se manejan: suicidio; por una convulsión, como lo relató el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto; o un posible homicidio, como indicó un uniformado tras asegurar que su cuerpo presentaba politraumatismos (golpes).

Movimiento feministas saldrán una vez más a las calles

Tras este más reciente caso de abuso sexual, movimientos feministas convocaron a un plantón para este martes en la sede de la Universidad EAN (Cl. 71 #9 - 84), a partir de las dos de la tarde.

PORQUE SI TOCAN A UNA, RESPONDEMOS TODAS 💜



Mientras se llevaba acabo la movilización por Hilary, el 3 de noviembre una mujer de 18 años fue abusada en un SITP. Por eso nos vemos este 8 de noviembre gente a la universidad EAN a las 2pm. pic.twitter.com/tO0pUNMFc7 — Larrotica. (@larroticaxd) November 7, 2022

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía