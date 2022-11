Hidroituango: sí habrá multa para EPM y Daniel Quintero culpa a las anteriores alcaldías

Durante el consejo de gobierno de este martes, 8 de noviembre, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, aseguró que es inminente la multa para EPM porque no entrará en operación de Hidroituango este mes. Una noticia que sorprendió porque el pasado jueves se había llegado a una concertación con el Gobierno Nacional para poder lograr los plazos necesarios y evitar las sanciones.

Luego de que el pasado jueves Quintero asegurara que se había llegado a un acuerdo con el Gobierno Nacional para ejecutar las pruebas necesarias y así poder gestionarían los plazos con las instituciones para evitar las sanciones; ahora este martes dijo que la multa de la Creg sí es una posibilidad real.

Además dijo que la multa, en caso de ser cobrada, EPM no tendría plata para poder pagarla y además, que esta decisión afectaría futuros proyectos tanto de la empresa como los de la ciudad.

“Tenemos la amenaza de una sanción si el 30 de noviembre no salimos a operar, vamos bien, pero obviamente si nos sancionan no va a haber recursos porque el impacto es de 3 billones de pesos, por eso nos hemos unido para que no multen a EPM”, dijo el alcalde durante el consejo.

Esa declaración va en contra de lo que aseguró el jueves pasado: “llegamos a un acuerdo con el Gobierno Nacional: vamos a tener los tiempos necesarios para poder hacer las pruebas, chequeos y simulaciones necesarias en el proyecto”.

Además, durante su intervención culpó a las anteriores administraciones de Medellín por haber vendido la energía del proyecto mientras este era ejecutado, y que por eso se comprometieron recursos que ahora están en riesgo por no poder cumplir con el encendido de la hidroeléctrica.

“Antes de que nosotros llegáramos, las administraciones anteriores se comprometieron a vender una energía, a pesar de que el proyecto estaba mal y tenía todos estos problemas. Cuando uno no cumple esos compromisos, le toca pagar”, dijo.

Carta para lograr una prórroga en los plazos de Hidroituango

De acuerdo con El Colombiano, en la última carta con la que buscan una prórroga en los plazos para encender Hidroituango se fundamenta en los requerimientos del Gobierno Nacional para evacuar a las poblaciones aguas abajo más cercanas a la presa, una decisión tomada en el Puesto de Mando Unificado del pasado sábado en Puerto Valdivia.

Quintero dijo que la evacuación preventiva sería 12 horas máximo; pero, dependen de que así lo determine la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).

“Vamos a hacer todo para que sea una evacuación digna, segura. Que no sea como la vez pasada, que era todo el mundo corriendo. Si toca ponerle cámaras, robocop, lo hacemos. Ya si la autoridad quiere que sea más tiempo, lo hacemos”, agregó.