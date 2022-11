Entre gritos, pasajera se desesperó e insultó a conductor del MIO porque no paró dónde ella quería

En redes sociales, se conoció la denuncia por parte de un conductor del bus del MIO en Cali. En la grabación, que dura más de un minuto, se ve el momento en que una mujer se acerca al hombre entre gritos para reclamarle, al parecer, que no había estacionado dónde ella quería.

“Hágame el favor y me abre la puerta”. “Con mucho gusto en la parada le abro”, responde él. “Ah bueno. Pero si sabe que tiene que parar en todo lado. Usted tiene una ruta y su obligación sea o no sea tiene que parar. ¡En el mapa sale una ruta!”.

Te puede interesar: En video quedó grabado joven que se robó extintor de un bus del MIO en Cali

La mujer continúa alterada, mientras el conductor sigue grabando lo sucedido en su celular. “Esa parada no la hice porque usted no timbró”. “Si yo no timbro usted tiene que frenar, porque es una ruta. No sea ignorante. Haga bien su trabajo”, le reclama entre gritos.

Segundos después, la mujer se dirige a la salida y en varias ocasiones oprime el timbre. “En la parada la dejo. Ahí está como no le paro, sigue timbrando”.

La discusión sigue y cuando el bus que cubre la ruta del MIO A62 para, el hombre se levanta y le reclama porque lo habría golpeado. “Atrevida usted que vino acá y me pegó estando sentando”. “¡Ay si no! Qué miedo. ¡No! Yo no le pegué. Muéstreme dónde le pegué”, dice ella.

A lo que el hombre le señala una cámara de seguridad que está justo en su asiento. “Ahí está la cámara”. “Hijo de su gran ***”, lo insulta. “Que le vaya bien. La señora me pega aquí sentado. ¿No es cierto?”, le pregunta a una pasajera que responde asintiendo con la cabeza.