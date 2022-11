Ataque homofóbico en un bar gay: Joven denunció haber sido golpeado por logística de Theatron

El pasado domingo 6 de noviembre, Theatron, uno de los bares más reconocidos para la comunidad LGBTI+ en Bogotá, celebró la fiesta de disfraces, dónde cientos de personas participaron en cuatro categorías para ganarse millonarios premios.

Lo que parecía una noche más de rumba, baile y tragos, se convirtió en toda una tragedia para Kundaly Gómez. A través de su cuenta en Twitter denunció como había sido víctima de un ataque homofóbico por parte del personal de logística.

Todo empezó, dice, cuando terminó la fiesta e intentaban salir del lugar junto a sus amigos y familiares. En medio de esto, cuenta que intentaron pasar por un pasillo, pero una mujer se atravesó y su hermano menor habló con ella para posteriormente seguir de largo, “sin tocarle ni hacerle nada”.

Sin embargo, metros más adelante, apareció un hombre de logística, quien al parecer, sin mediar palabra, lo tiró al piso. “La reacción de mi hermano fue comenzar a gritar para que lo escucháramos. Una vez noté lo que estaba ocurriendo, yo corrí y ya lo tenían más de 4 personas agarrado y la chica del principio buscando la forma de agarrarle la cara con sus uñas”.

El ataque homofóbico que sufrió Kundaly

Es en ese momento en que él interviene para defender a su hermano, tomando a la chica por el brazo para jalarla.

Pero llega alguien más de logística y lo toma por el cuello. Posteriormente, jalonazos y puños van por parte de cada uno. “Entre más de 4 personas, me tiran al suelo y me logran dejar vulnerable. Me agarran a puños en la cara, intentaban meterme los dedos en los ojos, patas en las costillas y en mis pies”.

Aunque Kundaly Gómez pensaba que había sido una agresión por intolerancia, cuenta que fue un ataque de homofobia. “Después de cualquier golpe me decían que era por MARICA, que por LOCA, que por NIÑA. Que los puños era cosa de hombres”.

Dice que por estos golpes, tuvo fractura de tabique, y heridas en su pómulo izquierdo (el cual tuvo que ser reconstruido en cirugía) y labio superior. “Seguía derramando chorros de sangre, por la abertura en el pómulo, por mi nariz y mi labio. Mientras yo aún observaba como le pagan a mi hermano menor”.

Desde logística, cuenta, que la razón de esta agresión era porque estaban borrachos y/o drogados. “Falso. Si nos preguntan ninguno dirá que no tomó ¿Pero tomar a tal punto de querer armar un show tan aberrante? Quizá otros sí, pero nosotros no”.

Sumado a esto, los ataques homofóbicos continuaron en enfermería, mientras una mujer le limpiaba la cara. “Loca Hijueputa. Mariquita, ¿Se va hacer joder? Poco de maricas y locas es que entran acá. Míreme cómo un hombre”.

Hasta el momento, Theatron no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.