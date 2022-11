Joven murió al lanzarse de un taxi en movimiento porque el conductor no se quiso detener

Este caso ocurrido en Ciudad de México, tiene a una joven de 23 años como protagonista de la historia. A mediados de la semana en curso se conoció que una joven había perdido la vida en una avenida principal de la capital del país, pero al conocerse los testimonios todo se tornó más turbio.

Según cuenta el novio de la víctima, la joven acordó en encontrarse con él en su lugar de trabajo por lo que tomó un taxi para que la llevara, le avisó a su novio a través de mensaje de chat que ya iba en camino, pero algo empezó a volverse sospechoso, pues la ruta que tomó el conductor era desconocida para la joven que no era la primera vez que hacía el recorrido, “es una ruta que te aleja del destino”, dijo el joven en una entrevista.

Otro dato llamativo fue el costo del servicio. “Ella me dijo que eran 57 pesos, cuando normalmente son 25 pesos”, agregó el novio de la joven, quien dijo que le preguntó a ella si había pagado ese valor, pero ella no le respondió, le resultó extraño, pero supuso que se había subido al metro y no tenía señal. Luego de hacerle varias llamadas y enviarle mensajes que no tuvieron respuesta se alarmó y pensó que le habían robado el teléfono, lo busco por una aplicación de seguimiento y lo encontró.

Al sospechar de lo que venía pasando se dirigió al lugar y en el camino vio ambulancias y vehículos de policía, cuando estaba llegando al lugar, la aplicación le mostró que el celular se estaba moviendo en el mismo sentido que la ambulancia forense que el podía ver en la avenida, su novia era quien iba allí.

Luego de las investigaciones, el joven cuenta que testigos vieron a su novia asomada por la ventana del taxi en movimiento, gritando y pidiendo ayuda, de un momento a otro la joven decidió lanzarse y su cabeza impactó directamente contra el suelo. El conductor del taxi está profugo actualmente y las autoridades intentan encontrarlo para poder descifrar que fue lo que pasó y porqué la joven decidió tomar esta decisión, que terminó acabando con su vida