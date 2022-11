“Nos derrotaron en el artículo que gravaba los negocios de las iglesias”: Gustavo Bolívar

En medio de la discusión sobre los artículos de la reforma tributaria, uno de los más polémicos era el relacionado con más impuestos para las iglesias, en pleno el Senado decidió que no pasaría y se cayó. El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, se pronunció y señaló la decisión como una derrota.

“Nos derrotaron en el artículo que gravaba los negocios de las iglesias, diferentes al culto. Sin embargo dejé esta constancia”, escribió Bolívar en su cuenta de Twitter y lo acompañó con un video de su posición.

En su intervención dijo: “Yo no entiendo si las iglesias son entidades sin ánimo de lucro, es decir, no tiene propietarios, por qué se preocupan de este artículo, que primero no está gravando el culto y en eso están mintiendo nuevamente y tergiversando la verdad. Están hablando de que estamos persiguiendo el culto, persiguiendo las iglesias. Lo que se está gravando, lean bien, son las actividades producto del recaudo que hacen, porque ellos si cobran impuesto, porque cobran el diezmo y así como ellas tienen derecho a cobrar impuestos a la gente, el Estado también tiene derecho a cobrar impuesto cuando el objeto social no es el del culto sino negocios que se derivan de ese recaudo que hacen en el culto”.

Eliminan el artículo de los impuestos para las iglesias

Por su parte, Roy Barreras, presidente del Senado dijo: “voy a expresar mi opinión políticamente incorrecta, seguramente para las mayorías, en ética para seguramente otros, pero con mi posición socialdemócrata. Yo soy un hombre creyente, soy católico, me formé con la escuela de los hermanos cristianos de la Salle, fui a la eucaristía durante 11 años todos los días (...) muchos de los que hoy están defendiendo para que no se le cobren impuestos a los negocios que montan algunos pastores, no las iglesias, muchos de ellos multimillonarios, que nada tienen que ver con la fe sino con el enriquecimiento”.

Luego dijo Barreras: “No se está votando aquí para ponerle impuestos a las iglesias, sino a los negocios colaterales de muchos de esos pastores que se enriquecen”.

A pesar de las explicaciones, el Senado decidió y con 87 senadores presentes, 59 votaron para eliminarlo y 28 para dejarlo.