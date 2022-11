“Me duelen las entrañas de ver que aquí nada cambió”: Juan Carlos Losada, representante a la Cámara

En la Cámara de Representantes se desató una fuerte polémica porque no quedaron gravados los edulcorantes artificiales. El representante a la Cámara del Partido Liberal Juan Carlos Lozada se pronunció por la decisión de no ponerle impuestos a los productos que son endulzados a base de leche que son para niños.

“Hoy tengo dolor de patria, hoy me duelen las entrañas de ver que aquí nada cambió. No fuimos capaces de gravar los edulcorantes lo que quiere decir que el impuesto a las bebidas azucaradas no es otra cosa que un perverso incentivo a que le metan más porquerías a las bebidas a la gente”, dijo el representante en medio de su intervención en la Cámara de Representantes.

Puede leer: Senado aprobó reforma tributaria: se cayó impuesto a iglesias y se aprobó cárcel para evasores

Luego agregó que: “tengo vergüenza con la gente, con los activistas que llevan años en esta lucha y tengo mucha vergüenza con el futuro de los niños de Colombia, a quienes les venden mentiras empaquetadas”.

Productos para niños con edulcorantes

Dijo que los productos que consumen los niños y con los que son engañados “tienen el doble de azúcar que una Coca Cola. Yo no sé que padre o madre responsable le da a su hijo 39 gramos de azúcar en una servida. Eso tiene afectaciones que se han comprobado en múltiples estudios, que tienen que ver con la construcción cerebral de los niños y con los riesgos futuros, hasta del propio cáncer”.

Ante de finalizar dijo que los representantes a la Cámara en el recinto lo que hicieron fue hacerle un favor a alpin y “el Gobierno Nacional avala semejante locura y sin dar una explicación, porque ahí está sentado el viceministro y no pude decir un argumento científico y real. Es más, está callado, no ha querido intervenir. Los ponentes no han podido explicar la razón, que porque es un lácteo o que es leche. ¡Por Dios! tiene más azúcar que cualquier otra cosa”.