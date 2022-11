Se conoce el prontuario delictivo del joven de la primera línea que fue condenado a 14 años de cárcel

Sergio Andrés Pastor de 31, años y oriundo de Bogotá fue condenado a 14 años y 7 meses por las torturas que cometió durante el marco del estallido social y las protestas protagonizadas por la llamada primera línea. Acciones que ejecutó en inmediaciones del Portal Américas, sur de Bogotá. Con el paso de los días se han conocido detalles de su prontuario delictivo.

El Tiempo reveló que los registros oficiales indican que desde 2011 Pastor aparece en diferentes indagaciones penales por delitos que van desde lesiones personales (en 2011), hasta hurto calificado y agravado, narcotráfico e inasistencia alimentaria.

Los expedientes que conoció el mismo medio indican que en 2019, el juzgado segundo penal municipal de Medellín le concedió libertad condicional, por tres meses y 14 días, dentro de un proceso por hurto. Caso que lo llevó a pasar una temporada en la cárcel de Bellavista y de la que salió el 10 de diciembre de 2020, después que aceptó los cargos.

Pastor prestó el servicio militar y estuvo adscrito al Distrito Militar No3., ubicado en la localidad de Kennedy. Sin embargo, su familia habitaba en Ciudad Bolívar, localidad No. 19 de Bogotá. De allí su apodo y ahora alias delincuencial.

A Pastor le aparecen cinco anotaciones judiciales, pero solo una llegó a término y fue condenado: hurto agravado. En el caso de la anotación por microtráfico es porque le encontraron marihuana.

Pastor tendría una bala en la pierna

En la más reciente condena, por tortura en el marco de las protestas, estaba lista desde el primer semestre del año, pero el juicio tuvo varios tropiezos y retrasos; por ejemplo, cuando estaban en una diligencia, en mayo pasado, la suspendieron porque Pastor dijo que tenía “molestias en miembro inferior derecho, con sintomatología muy dolorosa”.

El joven tuvo que recibir atención médica urgente y según sus allegados es porque tiene una bala incrustada en la pierna derecha.

“Me siento orgulloso de las cosas buenas que hice, me siento orgulloso de la persona que soy (...) Este Estado judicial mediocre, solo les puedo decir que no sirven para nada y lo que hicimos nosotros fue un movimiento nacional, un cambio nacional, eso fue lo que hicimos y me siento orgulloso de las cosas buenas que hice, me siento orgulloso de la persona que soy, me siento orgulloso de los pelados que salieron a la calle inconformes de este puto Estado”, fueron sus palabras, al conocer la condena, según el mismo medio.