“Me van a embalar por lesiones personales”: el lío en el que se metió Amaranta Hank por defender a una mujer de los golpes de su novio

A través de redes sociales la periodista y reconocida exactriz porno, Amaranta Hank, contó el problema en el que se metió por defender a una mujer de los golpes de su pareja. Según explicó en Twitter, se involucró en una pelea de pareja y terminó golpeando a uno de sus vecinos.

Al parecer, el hombre estaba agrediendo físicamente a su pareja y Alejandra Omaña (su nombre de pila) no aguantó el impulso e intervino en el hecho. Ahora, al parecer, tendrá que responder por sus acciones.

Tras el hecho, el agredido (que también es agresor) aseguró que tomaría cartas en el asunto y la denunciaría por lesiones personales. “¡El colmo!”, le han dicho varios de los seguidores de la exactriz en redes sociales.

En el trino, Amaranta Hank escribió: “Le pegué a un vecino que le estaba pegando a la novia y ahora me van embalar por lesiones personales”.

Cientos de sus seguidores no ocultaron la molestia y aseguraron que esa es la razón por la que no es conveniente involucrarse en peleas de pareja, ya que el tercero siempre termina mal.

“Yo me metí en un problema similar por defender a una vecina a la que el marido estaba golpeando, arrastrándola y al día siguiente ellos estaban como si nada. Desde ese entonces no me meto en asuntos de parejas”, se lee en una de las tantas respuestas.

A lo que Omaña afirmó: “Exactamente eso pasó”.