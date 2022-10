“¡Cárcel para los atracadores! No es muy difícil de entender”: Claudia López

Luego de la ola de inseguridad que vive la capital del país, la alcaldesa Claudia López, le envió un fuerte mensaje al Gobierno de Gustavo Petro, ya que considera que le están dando mayor prioridad a la negociación con el líder de las disidencias de las Farc, Iván Márquez, que a gestionar una ley para sancionar a los atracadores para que puedan ser enviados a la cárcel.

Claudia López ha sido enfática en que como administración hacen la tarea de capturar a los ladrones, pero critica que los jueces de la República no los envían a la cárcel. Se refirió al caso de los ‘ladrones piraña’ que capturaron en flagrancia y que fueron enviados a la cárcel.

“Entonces, sí se puede apreciados jueces. ¿Por qué en unos casos sí y en otros casos no? No puede ser que nos toque esperar a que nos atraquen, hacer viral el video, reaccionar todos con indignación para que al fin le den a esos criminales cárcel. ¡Cárcel para los atracadores! No es muy difícil de entender”, dijo la mandataria de los bogotanos.

Claudia López dijo que al Gobierno le preocupa más Iván Márquez que la seguridad de las personas

Claudia López comentó que en la cumbre judicial le explicaron que “habían unos vacíos legales, entonces, nos sentamos a escribir con nuestros abogados. Pero, ni se aplica la ley que hay ni se tramita la nueva que piden. Mientras tanto esta afectación sigue ocurriendo”.

“Necesitamos que el Gobierno Nacional y la Rama Judicial y el Congreso de la República también hagan su parte y se preocupen así sea un 1% por las familias que trabajan decentemente y que son víctimas de atracos, de lo que se preocupan por delincuentes como Iván Márquez”, dijo López.