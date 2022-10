Totalmente destruida: así quedó tramo de vía al mar tras colapso por lluvias

La ola invernal en el país viene cobrando la seguridad de los colombianos y colombianas, su suministro de servicios básicos y las vías. El reciente impacto de las lluvias en la vía al mar dejó boquiabiertos a los testigos del colapso de una vía que a pesar de conectar dos importantes ciudades, terminó vuelta todo un cráter.

Los hechos se presentaron en la vía que conecta la ciudad de Barranquilla con la de Cartagena, específicamente en el corregimiento de El Morro, en jurisdicción del municipio de Tubará, a la altura del kilómetro 88. Por este motivo, gran parte de la zona costera del Atlántico se encuentra incomunicada, por lo que ya se están evaluando los daños causados y se adelantan labores para arreglar el tramo vial.

El Heraldo reportó que los testigos del hecho se percataron de los sucedido luego del impacto de las lluvias en este sector en la noche del pasado martes 25 de octubre. De igual forma, el medio de comunicación explicó que según varias denuncias de los habitantes del corregimiento, esta vía ya presentaba deterioros que habían sido reportados ante las autoridades nacionales y la Concesión Costera, que se encargó de la construcción de la vía en el marco de la construcción de la Vía al Mar.

De igual forma, en este tramo vial ya había sido advertida la inestabilidad del terreno, con el reporte de unas grietas que habían aumentado su tamaño y con las que simplemente instauraron un cierre preventivo. Pero ahora, la vía colapsó completamente con las fuertes lluvias que han azotado a todo el territorio nacional.

“Más de 30 personas se verían afectadas con este problema. Estamos cansados de querer ser escuchados y no habido voluntad del Estado, queremos soluciones concretas”, comentó un habitante de la zona sobre este problema.

Este problema invernal no solo ha afectado las vías, sino que también ha impactado en las viviendas del sector, pues una habitante del lugar, Cándida Pérez, también confirmó al medio que su casa tiene grietas por cuenta de la erosión de la tierra. “No quiero irme de mi casa porque toda mi vida la he hecho aquí; más bien por qué no toman acciones las autoridades para ayudarnos. Siento que en algún momento quedaré sepultada con un nuevo derrumbe”, dijo al respecto.

Atención, colapsó doble calzada de la Vía al Mar entre #Barranquilla y #Cartagena: el otro carril también podría sufrir daños, esta carretera lleva como 10 años en construcción. @WRadioColombia @estoescambio

Abro Hilo 🧵 pic.twitter.com/vxjsTS1dap — Marimondosky (@marimonda_la) October 26, 2022