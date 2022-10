Alertan por falsos domiciliarios que se estarían quedando con la comida y el dinero

Cada vez es más frecuente encontrarse con quejas de los usuarios de las diferentes plataformas de domicilios, principalmente para Rappi, que es líder del mercado con más del 85%. La mayoría de los reclamos son porque los pedidos llegan trocados o incompletos y cuando quieren reclamar se encuentran con que el que lleva el domicilio no es el mismo que indica la aplicación en el celular. Así es que han identificado que hay falsos domiciliarios en Medellín.

Un usuario de la principal aplicación, que vive en la comuna 12 de Medellín, le contó a El Colombiano que: “Hice un pedido de cerca de 90.000 pesos y me llegó una orden que no era la mía y por un valor muy inferior. El repartidor huyó. Días antes me había sucedido algo parecido, pero el repartidor permaneció ahí; sin embargo, me dijo que no mencionara su nombre, porque la cuenta de Rappi no era suya, era de un amigo”.

Ante ambas situaciones, los restaurantes son lo que deben asumir las pérdidas que, según Juan Carlos Jaramillo, exdirector del Tour Gastronómico de Medellín, esos “rappicréditos” con los que le reponen a los clientes por los reclamos, representan entre el 3 y el 5 por ciento para los establecimientos.

Batidas de las autoridades para pillar falsos domiciliarios

En relación a los pedidos que no llegan o que son entregados por una persona diferente a la que aparece en la aplicación, además de ser una responsabilidad de la plataforma correspondiente (Rappi, Ifood, DidiFood, Jker), también es de la Policía Nacional.

“La Policía entró hace como dos semanas, se pusieron todos en la entrada. Trancaron con Migración y comenzaron a pedir papeles a todo el mundo y a cerrar o suspender cuentas de Rappi. Éramos unas 30 personas, porque a esa hora es que hay más encargos. Ellos llegan con un computador y desde ahí nos pueden cerrar o suspender las cuentas”, le contó Jeison al mismo medio.

“Estamos haciendo es un operativo entre varias instituciones, verificamos la documentación de migración por parte de cualquier extranjero que esté trabajando con aplicaciones”, también dijeron funcionarios de Migración.

En el operativo también participó una representante de un contratista de Rappi que dijo que: “Verificamos que las cuentas de Rappi que tienen los ciudadanos extranjeros hayan ingresado bien en la plataforma. ¿Por qué? Porque se han presentado suplantaciones en la misma. ¿En qué sentido? En que los rappitenderos consiguen cédulas colombianas, ingresan, y con esas cédulas hacen fraude y cometen hurto. Las cédulas colombianas son las que quedan con los problemas”.