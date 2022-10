Gobierno anuncia cambios en el subsidio ‘Mi casa ya’ Entérese de qué se trata

Con el cambio de gobierno hay incertidumbre con diferentes ayudas que se venían dando en el mandato anterior, una de ellas y que ha llamado la atención es la del subsidio conocido como ‘Mi casa ya’, como ha sucedido en otros casos, se ha especulado que este subsidio sería eliminado por parte del mandato del presidente Gustavo Petro, ante esta información desde el Ministerio de vivienda han querido dar un paso al frente para hablar del tema.

En el desarrollo del Congreso Colombiano de la Construcción, de Camacol, la ministra de vivienda Catalina Velasco dio información muy importante para quienes están interesados en esta ayuda, lo primero que aseguró Velasco es que el subsidio seguirá y agregó que “hay cosas por mejorar”, ante esto continuó con sus declaraciones haciendo referencia a quienes está beneficiando actualmente este subsidio y los cambios que se planean para el siguiente año.

“Este subsidio se configura para personas entre 1 y 4 salarios mínimos, no hay posibilidad para personas de 0 a 1. Esta concentrado en Bogotá - Soacha, Cali -Candelaria y Barranquilla - Soledad. Además se necesita ser más heterogénea, necesitamos promover programas de modelo diferencial que las viviendas se ajusten a las necesidades a cada lugar, vivienda raizal, vivienda campesina etc”, de acuerdo a lo citado por el medio económico Portafolio.

Esto indica que no solo seguirá el subsidio, sino que además buscará beneficiar a un gran grupo poblacional que no se estaba teniendo en cuenta hasta ahora, las personas que devengan menos de 1′000.000 de pesos mensuales y que no podían aplicar a esta ayuda gubernamental.

También agregó “La inversión en vivienda era de $1,62 billones en promedio entre los años 2012 - 2022, pero en 2023, el Gobierno invertirá $2,26 billones”, de esta forma se da claridad a los rumores que se venían dando y se abrió el espectro a quienes no podían ser parte de esta estrategia que busca que más personas tengan casa propia en el país.