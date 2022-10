No era su día: Hombre se salvó de morir arrollado por un camión y no lo podía creer

No es la primera vez que se registra un hecho en que una persona milagrosamente se salva de morir, luego de estar involucrado en un accidente de tránsito.

A finales de agosto, un hombre de 80 años, se salvó de ser aplastado por un furgón, luego de que este al parecer sufriera una falla mecánica y terminara bajando por una pendiente a gran velocidad, hasta parar en un negocio del municipio de Guatapé, Antioquia.

El hecho ocurrió cuando Apolinar Henao se sentó a disfrutar de un pasabocas a fuera de una cafetería y diez segundos después de probar el primer bocado, de manera impestiva, apareció el vehículo.

Su reacción fue estirar los brazos para intentar detenerlo y salvarse. Reflejo que hoy en día lo tiene narrando esta anécdota.

“Pedí un buñuelito y me senté en el taburete y como yo soy devoto a la Santísima Trinidad no me mató, porque yo puse las manos y el carro se estuvo quieto”, contó al medio Blu Radio.

Dos meses después ocurrió un hecho similar, pero esta vez en el sector conocido como Ondas de Otún, en la ciudad de Manizales.

En las cámaras de seguridad del sector, se ve el momento en que un camión va cuesta abajo y cuando justo iba a chocar contra una pared, un transeúnte iba pasando por el lugar.

Sin embargo, sus reflejos fueron tan rápidos, que alcanzó a esquivarlo y correrse lo suficiente para salvarse.

El accidente fue atendido por la Fundación de Paramédicos Búsqueda y Rescate (BYR), quienes informaron que “producto de la colisión de un vehículo con otro y contra una casa, resulto lesionada una persona que fue atendida y transportada a centro asistencial”.

Hasta el momento se desconoce las causas de este hecho, pero las autoridades no descartan la hipótesis de que el carro haya presentado fallas en los frenos.