Francia Márquez niega fiesta por su posesión, pero los documentos dicen lo contrario

En los últimos días se han revelado documentos de lo que habría costado la fiesta de celebración de la posesión de la vicepresidenta Francia Márquez. A través de las redes sociales se conocieron documentos en los que se afirma que la fiesta costó más de 50 millones de pesos. Sin embargo, la vicepresidenta, negó que hubiese estado en dicha celebración.

La vicepresidenta en diálogo con Noticias RCN negó en la noche de este jueves, 20 de octubre, que hubiese existido una fiesta de celebración de su posesión, ya que no tenía facultades para ordenar gasto.

“No hay ninguna fiesta, o si hubo una fiesta yo me la perdí, porque no estuve en la fiesta”, y aseguró que “el Gobierno que está saliendo es el que organiza la posesión”, dijo la Márquez.

“No creo que a las 3:00 de la tarde que yo me posesioné… a las 6:00 de la tarde hubiera tenido facultades para ordenar el gasto y decidir cuántos recursos se gastaban en eso”, agregó la vicepresidenta.

Pruebas de la fiesta de celebración de posesión de Francia Márquez

Aunque la vicepresidenta negó la celebración, en las redes sociales se conocieron los documentos que evidencian que sí sucedió y que el costo superó los 52 millones de pesos.

El abogado especialista en derecho público Daniel Briceño publicó las pruebas a través de su cuenta de Twitter, en donde adjuntó los documentos del gasto y las fotografías en las que se observa a la Márquez.

Según denunció en la fiesta privada contaron con DJ, costosas bebidas, chef privado, entre otras excentricidades.

De acuerdo con los contratos de las empresas catering, que publicó Briceño, la fiesta de la vicepresidenta inicialmente había sido presupuestada en $38.868.951, pero terminó costando $52.453.705, por el aumento de los invitados.

“La Presidencia gastó millones en las fiestas de las casas privadas del Presidente Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez luego de la ceremonia de posesión del 7 de agosto. La fiesta de la Vicepresidenta nos costó $52.453.705 (Chef famoso, Dj, bebidas, luces y flores)”, escribió Briceño en la publicación.