“Veo mucho arrepentido de haber votado por Petro”: María Fernanda Cabal

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, aprovechó la más reciente encuesta que reveló una disminución de la imagen favorable del presidente Gustavo Petro, para asegurar que sus votantes ya deben estar arrepentidos, a solo dos meses del inicio del Gobierno.

En una entrevista con Semana, Cabal dijo: “Veo mucho arrepentido de haber votado por Petro, pero en el fondo no siento pena por ellos. Uno entiende que hay gente resentida que le compra el discurso y gente empobrecida que se deja convencer por un deseo de cambio que no se concreta. La gente llega a pensar que la deuda se la van a quitar. De pronto hasta la que no tiene marido, que va a conseguir uno. Es decir, el cambio lo dibujan de una manera en que le permite a la persona soñar, pero nunca lo aterrizan, queda como una idea vaga”.

También le puede interesar: ¡Dólar volando! Alcanza nuevo máximo histórico y se acerca a los 4.900 pesos

Cabal, que es de las opositoras más duras del actual mandatario, fue de las primeras en criticar este miércoles el ataque de indígenas a Policías y pidió a la Fuerza Pública que tomara acciones. Sin embargo, en la revista aseguró que en el país se perdió la autoridad.

“Se volvió común aceptar la violencia y el caos. Cuando uno observa, como ciudadano, se da cuenta que la matriz que le da un norte de prosperidad a cualquier construcción de país, que es la autoridad y el orden, no existe, la desaparecieron”, indicó.

Enfrentamiento entre indígenas y Policía en Bogotá

Los indígenas del pueblo Emberá llegaron el miércoles a mediodía al centro de la ciudad para manifestarse pacíficamente. Sin embargo, en un momento bloquearon el acceso del edificio de Avianca, ubicado en la Séptima, y prohibieron que las personas que trabajan en los 33 pisos pudieran salir.

Tras el hecho, tuvo que hacer presencia el Esmad y se registraron enfrentamientos. Hacia las 2 de la tarde la situación aún no se había controlado y en redes sociales varias personas desde dentro del edificio reportaban que llevaban horas atrapados.

Por eso la senadora del Centro Democrático se pronunció a través de sus redes sociales y pidió a la Policía, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa que tomaran cartas en el asunto.