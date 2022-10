Vuelo de Viva Air casi termina en tragedia por quedarse con poco combustible

A través de las redes sociales se conoció el trayecto que realizó el vuelo VH8332, de la aerolínea Viva Air, que cubría la ruta Cali-Riohacha este lunes festivo, 17 de octubre. En la publicación ha generado una fuerte polémica porque se observa el recorrido que hizo el avión, que al llegar a su destino da varias vueltas en el aire y luego se regresa a Rionegro, en donde tampoco puede aterrizar y finalmente se dirige a Montería.

En la publicación se escucha la voz de un hombre, que por lo que afirma es piloto de Avianca, y asegura que a ellos no los molestan tanto por el combustible y que si escogen a un aeropuerto alterno, no tienen tanta presión.

“En Viva, hermano, los joden con esos alternos, les ponen la gasolina exacta. Al parecer, a ellos les interesa es que siempre se vayan para alterno de Rionegro. La ruta era Cali - Riohacha, que eso es lejísimos, es como 1 hora y 20. Se fueron hasta Riohacha, sobrepasa Riohacha, quién sabe por qué. Supongo que por mal tiempo. Normalmente, si uno va hace sobrepaso, uno escoge un alterno como Cartagena, Barranquilla o Santa Marta, como última opción”, dijo el piloto.

El trayecto de vuelo de Viva Air que casi termina en tragedia

Luego critica que los pilotos se hayan regresado a Rionegro, “otra hora para abajo. Rionegro tenía granizo, lluvia fuerte, ráfagas de viento. Quién sabe qué pasaría con el reporte, como que les tomaron el pelo, que sí, que no. Que no nos deje el avión en Montería, porque se queda tirado. Por eso vienen a Medellín, pero con ese reporte no entra nadie, me dijeron que granizó 2 horas”.

Finalmente destaca que se dirigieron hacia Montería, a donde debieron irse desde el principio. “Llegaron con 200 kilogramos, con decirte que estuvieron a 50 kilos de que se apagaran los motores. Uno nunca aterriza con eso en la vida. Yo con lo mínimo que he aterrizado en un 320, son 2000 - 1800 kilogramos. ¡Estos manes aterrizaron con 200 kilogramos! Se anuncia emergencia por combustible con 800 kilogramos”, dijo el piloto.

“Hoy no se mataron porque no era el día. Hoy casi hay una tragedia aérea”, puntualizó el piloto.

La respuesta de Viva Air sobre el vuelo VH8332

La aerolínea emitió un comunicado en las últimas horas donde aclaró lo sucedido en el vuelo VH8332 el pasado lunes 17 de octubre en la ruta Cali-Riohacha.

Viva Air aseguró que el itinerario del vuelo “debió alternarse por mal tiempo en su destino y aeropuertos aledaños (costa caribe) al Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, el cual, momentos previos a realizar la aproximación, presentó afectación por mal clima”.

El piloto “declaró en emergencia para proceder al aterrizaje en el Aeropuerto Los Garzones de Montería a las 2:09 p.m.”. Además, la compañía remarcó que “si bien el vuelo tenía una duración prevista de 80 minutos, el avión contaba con combustible para más de 180 minutos de trayecto, es decir, más del doble del tiempo planeado para cumplir con el itinerario”.

Viva desmintió que se hubieran apagado los motores de la aeronave para ahorrar combustible, y que los pasajeros abordo del vuelo VH8332 fueron llevados a su destino original en Riohacha en un vuelo posterior.