Senadora denunció presuntas agresiones de la Fuerza Disponible a dos manifestantes en Bogotá

En la tarde de este miércoles, 1.250 Indígenas del pueblo Embera que salieron hace seis meses del Parque Nacional, protestaron frente a las instalaciones del Edificio Avianca por presuntos incumplimientos en la reubicación, salud, vivienda colectiva, educación, emprendimientos productivos y demás acuerdos con la Secretaría de Bogotá.

“Nosotros somos víctimas chocoanas de Risaralda. No tenemos subsidios. No tenemos nada. No tenemos vivienda. No tenemos energía. No tenemos carreteras. Venimos por necesidad. Y el gobierno no piensa en eso”, aseguró Rosmira Campo, lideresa del pueblo Emberá, para el Colectivo de Abogados, Cajar.

Durante la manifestación, por un momento, bloquearon el acceso al edificio. Minutos después hizo presencia la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO)- antiguo ESMAD- donde lanzaron gases lacrimógenos en presencia de bebés y niños.

En otros videos, conocidos en redes sociales, también se ve el momento en que algunos protestantes, golpean a policías y gestores de convivencia del distrito.

Asimismo, en una denuncia hecha por la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú, a través de su cuenta en Twitter, se ve el momento en que dos manifestantes son retenidos por la fuerza disponible.

Uno de ellos, está en el piso boca arriba con las manos atadas, mientras sangra en su rostro y un agente del UNDMO lo toma por las muñecas. “¡Miré como está”, dice quien graba. “¡Dios mío, que le hicieron! No, ¿cómo así? ¡Dios mío!” reclama un joven angustiado.

Todo esto, mientras un indígena, atado también de manos, es arrastrado por dos uniformados, mientras grita quejándose por el trato.

Hasta el momento, según reporte de la ONG Temblores, 5 civiles, 11 funcionarios de la Alcaldía y 11 miembros de la Policía están heridos, además de 2 personas detenidas.

“Vivimos una jornada de violencia en el centro de la ciudad por parte de miembros de la comunidad Embera asentada en Bogotá”, informó el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez.