Petro anuncia que dejará de publicar tanto en Twitter, ¿será buena idea?

Este miércoles, 19 de octubre, el presidente Gustavo Petro visitó el Urabá antioqueño y durante su intervención dijo que no se quedará callado como algunos creen porque “eso no puede ser el presidente de la República”. Aseguró que dejará de publicar tanto en Twitter, pero que seguirá en la plaza pública.

Petro llegó al municipio de Turbo para realizar el décimo primer Diálogo Regional Vinculante, en el que habló de la participación del pueblo en su gobierno y sobre la ley del dinero, que garantizará el cambio. Además, sobre los pronunciamientos a través de Twitter, especialmente aquellos relacionados con los temas económicos.

“Por ahí andan diciendo en las redes sociales que el presidente tiene que silenciarse porque la crisis económica está muy brava y entonces quieren un presidente callado, que no hable, que simplemente deje hacer y deje pasar. No, eso no puede ser el presidente de la República”, dijo el presidente.

Petro dejaría de escribir en Twitter

Luego continuó diciendo que: “El presidente no va a hablar en Twitter, quizás, en Facebook, pero el presidente de la República va a hablar en la plaza pública, frente a su pueblo, constante, sonante y personalmente. Puede que nos equivoquemos, puede que acertemos. Hoy se acercan, a pesar de este día hermoso y soleado en el Urabá, nubes tormentosas económicas, sociales, políticas, ¿quién dijo que el cambio iba a ser fácil y que no era sino sonar los dedos para que se produjera? Los cambios siempre son difíciles y tensionantes“.

El mandatario, además, puntualizó: “Un poco mi responsabilidad es lograr sobreaguar a través de las resistencias al cambio para que no se produzcan en Colombia, para que no se produzcan violencias y autoritarismos”.

También se refirió a la devaluación del peso. “Nuestras monedas caen todas, no solo el peso colombiano”, dijo.