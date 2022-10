“Nunca será protesta la agresión a un policía”: Petro se puso del lado de los uniformados agredidos

Tras los hechos violentos que se registraron este miércoles en el centro de Bogotá en medio de manifestaciones de indígenas, que terminaron en agresiones a varios policías, el presidente Gustavo Petro se pronunció.

El mandatario aseguró que el diálogo siempre será la solución para evitar la violencia, refiriéndose a los casos de uniformados duramente agredidos y de gestores de convivencia de la Alcaldía de Bogotá que también resultaron afectados.

“La ausencia de diálogo siempre genera más violencia. Rechazo y condeno los actos vividos hoy en Bogotá. Varios miembros de la Fuerza Pública y civiles resultaron heridos. Nunca será protesta la agresión a un policía”, dijo en Twitter.

Los enfrentamientos iniciaron hacia mediodía en el centro de Bogotá, frente al edificio de Avianca, donde cerca de 200 indígenas Emberá protestaban por las condiciones de hacinamiento y de exclusión en las que se encuentran en el albergue de la Rioja.

El hecho se les salió de control a los uniformados y varios de ellos fueron duramente agredidos por los indígenas, con palos y otros objetos contundentes, tal como varios videos en redes sociales lo demuestran.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció y pidió al Gobierno Nacional que tomara acciones.

“Esto no es protesta social! Es violencia inaceptable, que no debe quedar impune! La impunidad al abuso y violencia solo incentiva su reproducción. Así como he denunciado y hecho judicializar abusos de miembros de la fuerza pública, haré lo propio con esto”, indicó.

