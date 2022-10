Colombia ya no es el país más feliz del mundo, pero sí el segundo más amable

The Friendliest Countries in the World:



1.🇵🇫 French Polynesia

2.🇨🇴 Colombia

3.🇳🇿 New Zealand

4.🇹🇭 Thailand

5.🇨🇷 Costa Rica

6.🇧🇼 Botswana

7.🇵🇪 Peru

8.🇧🇿 Belize

9.🇱🇰 Sri Lanka

10.🇵🇭 Philippines



(CN Traveller, 2022 Readers' Choice Awards)