“Hay que legalizar (y gravar) la cocaína”: Director de la Dian, Luis Carlos Reyes

En medio de la discusión que se ha desatado en el país sobre la regularización de la marihuana, que ya va para el tercer debate en el Congreso, se abre una nueva página y es con relación a la regularización de la cocaína. El director de la Dian, Luis Carlos Reyes, se pronunció al respecto y no solo está de acuerdo con que la cocaína se debe legalizar sino que también se le deben poner impuestos.

“Hay que legalizar (y gravar) la cocaína”, fue el breve pero muy contundente y significativo mensaje que publicó el funcionario a través de sus redes sociales.

Luego amplió su pronunciamiento y dijo: “Y hay que penalizar a los evasores VIP, que año a año le cuestan al Estado entre 40 y 80 billones de pesos que deberían irse a educación, salud, infraestructura y bienes públicos. Como están las cosas, en Colombia no habríamos cogido a Al Capone ni por traqueto ni por evasor”.

Director de la Dian a la espera de recaudar impuestos con legalización de la cocaína

El mensaje del director de la Dian ha generado múltiples reacciones. Los usuarios de internet se pronunciaron a través de Twitter al respecto.

“Luis Carlos, la droga debe ser legalizada simultáneamente en USA, no unilateralmente en Colombia como propone el Pacto Histórico. Lo segundo, no tendría ningún beneficio, pero a ustedes no les gusta que les digan eso…”, “Lo único importante para usted es el recaudo? Y dónde está la salud y la vida de las personas enfermas por consumo de cocaína????” y “Pregunta simple, Quién la compra? una empresa en Miami? o Cocain Inc base NY? o la pones FOB en Rotterdam? Legalizar algo que TODO el mundo tiene como ilegal. Literal es como si pensaran con 3 o 4 pases de Coca de la buena”.

“La verdad, con que facultemos al estado para comprar hoja de coca, me doy por bien servido”, “Yo se que Invima aprueba lo que sea pero sería ético vender para consumo humano un producto que lleva acido sulfúrico y otros químicos altamente nocivos?”, y “Sería maravilloso! En la gente de “bien” hay buena platica, consumen bastante en cada farra”.