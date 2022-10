Mujer es arrastrada cinco metros tras el robo de su vehículo: quería sacar a sus mascotas

Una mujer sufrió una verdadera pesadilla durante este miércoles en la comuna de Peñalolén, donde estacionada en su vehículo, fue asaltada y posteriormente arrastrada, al intentar rescatar a sus mascotas. El subinspector Cristóbal Díaz de la Brigada de Robos Sur Oriente, explicó que los delincuentes la amenazaron con un arma.

Los tres sujetos obligaron a la víctima a bajar del vehículo, la tironearon y luego arrojada al suelo. Pero era tal su desesperación para poder bajar a sus dos perritas, que los sujetos sin pensarlo, la arrastraron varios metros, resultando con lesiones.

Meganoticias tuvo acceso al relato de la mujer, que indicó que “normalmente, mantengo las puertas bloqueadas del auto, no ando con cartera, nada de valor” y al momento del robo, “dejé el vidrio entreabierto y en eso me apuntó a la cabeza un tipo” con un arma.

“Me decía que si no me bajaba del auto, me iba a matar ahí mismo. Me tironearon entre dos para sacarme del auto y yo lo único que les pedía era poder bajar a mis dos cachorras”, detalla.

La mujer además asegura que las dos pastores alemanes estaban en el portamaletas del vehículo. “No pude salvarlas y traté de hablarle por el vidrio, rogándoles que me dejaran sacarla”, puntualizó.

Tras ser arrastrada por cinco metros, aproximadamente, la víctima resultó con policontuciones en la frente, sus codos y rodillas heridas y un desgarro muscular en el pecho.

“Lo único que pido es que si alguien ve a mis cachorras las retenga, avise a la radio o los canales de televisión o los grupos de discusión en general de redes sociales”, pidió la mujer.