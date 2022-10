Escudero de Daniel Quintero denunció censura porque le cancelaron ponencia en universidad privada

En las últimas horas, Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno del alcalde de Medellín, Daniel Quintero; denunció a través de sus redes sociales que es víctima de censura por parte de la Universidad Eafit, que luego de haberlo incluido como ponente en un evento académico, le canceló su participación.

Esteban Restrepo a través de su cuenta de Twitter publicó la denuncia: “Con tristeza les cuento que directivas de EAFIT, pasando por encima de los estudiantes, acaban de censurar mi conferencia sobre cuarta revolución industrial y cambio climático. La segregación y el clasismo no es sólo para mí, ha sido usado históricamente contra millones de ciudadanos”.

Puede leer: Los polémicos trinos de los secretarios de la Alcaldía de Medellín

A través de la publicación incluyó una fotografía de la convocatoria al encuentro académico en el que aparece como experto en tecnología e innovación y está acompañado de otros tres ponentes. Luego agregó la imagen de la carta en la que le indican que ya no hace parte de los ponentes.

En la carta que recibió le dijeron que: “Por medio de la presente lamentamos comunicarle que por motivos de agenda y distribución del horario del congreso no es posible abrir el espacio que se le había asignado para realizar la ponencia “¿A qué se parece el futuro?”. Le agradecemos por haber aceptado la invitación inicial y le pedimos disculpas por los inconvenientes que este cambio pueda generar”.

Las reacciones a la presunta censura a Esteban Restrepo

A través de la misma red social los usuarios de internet se pronunciaron tanto a favor como en contra de la situación que denuncia el exsecretario de Gobierno y quien fuera la mano derecha de Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín y director de la campaña del Pacto Histórico en Antioquia.

“Usted qué sabe de 4ta Revolución Industrial y Cambio Climático? Ni siquiera se desempeñó en esos temas en la Alcaldía. Quería el espacio para hacer política, además, ¿qué tiene que ver un cambio de agenda con la segregación y el clasismo? No se haga la víctima, no le queda” y ”Me alegro que lo hayan hecho, usted no le conviene a los estudiantes ni a Medellín, además, no es preparado académicamente para dar ese tipo de conferencias”.

“Te cancelaron la charla porque allá temen a la confluencia de ideas diferentes. Es como una especie de escuela de adoctrinamiento”, “Ese es el modelo Universidad - Empresa - Estado que a ellos les gusta. Universidad para ellos, Empresa para ellos y Estado sólo para ellos” y “Lamentable que la universidad EAFIT niegue la esencia de la academia como lo es el disenso, la pluralidad, la reflexión crítica y el debate. La institución universitaria no debe ser nunca utilizada para propiciar el dogma y el fundamentalismo.