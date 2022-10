Cancillería colombiana da recomendaciones para los colombianos que viajan a México

En los últimos días se ha ha revivido un tema que desde hace varios años viene sucediendo y es el de la falta de admisión de colombianos en México, lo que más ha causado controversia es que varias de las personas a las que no se les ha permitido el ingreso denuncian que han sido víctimas de malos tratos por parte de los agentes migratorios. Muchos de ellos que se dirigen a Cancún dicen que no solo se trata de no dejarlos entrar sino de los malos momentos que los han hecho pasar.

Aunque la Cancillería colombiana no dijo de forma específica que por esta razón es que haya hecho la publicación de “Advertencia a los viajeros”, por lo sucedido y las quejas se puede presumir que lo hicieron como forma de dar respuesta a la polémica. Textualmente en la pagina web del organismo colombiano se puede leer “Para disminuir el riesgo de inconvenientes migratorios cuando viaje a México, en particular inadmisión, usted debe tener presentes los siguientes requisitos, que las autoridades mexicanas le podrán exigir”.

Siete recomendaciones indispensables

- Diligenciar con suficiente antelación el formulario del prerregistro y tener clara toda la información allí consignada.

- Debe tener una constancia de aojamiento durante toda su estadía, deberá mostrar el recibo de pago con los datos del hotel. Si es invitado, deberá presentar una carta firmada por su anfitrión, una copia de su documento de identidad y un recibo público del lugar en el que se quedará.

- Recomiendan hablar con total sinceridad con los agentes de migración, explicar perfectamente el propósito de su viaje y además demostrar solvencia económica, se estiman de 100 a 500 dólares estadounidenses por día de estadía.

- Es importante disponer de un plan turístico definido y con entradas a parques o tours. Esto lo deberá demostrar con reservas impresas de los lugares que vaya a visitar.

- En ocasiones es importante presentar constancia laboral donde se evidencie el período vacacional a disfrutar.

- En caso de viajar con menores de edad si solo va uno de los padres deberá mostrar el permiso de salidad del país. El original se lo quedarán las autoridades colombianas al salir del país, por eso debe llevar una copia.

- Adquiera un seguro de asistencia internacional de viajes, en caso de cualquier enfermedad o emergencia.

Datos a tener cuenta

La cancillería afirma que cumplir con los requisitos anteriormente mencionados no garantiza la admisión a México y han indicado que ante cualquier inconveniente las personas se deben comunicar con el consulado colombiano en México

Ciudad de México: teléfonos fijos +52 555 525 4562 / +52 555 525 2798 / +52 555 525 2658. Por fuera del horario de oficina puede comunicarse al celular +525528453988. Igualmente, puede escribir al correo: cmexico@cancilleria.gov.co

Cancún: +52 998 415 4541. Por fuera del horario de oficina puede comunicarse al +52 998 270 6449. Igualmente, puede escribirnos al correo: ccancun@cancilleria.gov.co

Finalmente la cancilleria colombiana asegura que en caso de ser inadmitido usted tiene derecho a comunicarse con el consulado y con un familiar, además “La aerolínea es la responsable de brindar la alimentación a los viajeros en posición de rechazo y proveer el vuelo para retornar al lugar de origen.”