Polémica porque Daniel Quintero pide al Gobierno nacionalizar Tigo - Une

Este jueves, 6 de octubre, se volvió a poner por quinta vez en consideración la decisión de vender o no las acciones que tiene EPM en Une y el Concejo de Medellín decidió que no. Con 10 votos en contra y 9 a favor, los concejales de la ciudad definieron que no se hará la venta. Ante la decisión el mandatario de los medellinenses, Daniel Quintero, encendió una fuerte polémica al decir que se debe nacionalizar la empresa de Tigo - Une.

Ante la noticia de que el Concejo de Medellín decidiera que no se vendían las acciones de EPM en Tigo - Une, el alcalde se pronunció y escribió el polémico trino en el que le hace la petición al Gobierno Nacional de nacionalizar la empresa.

Puede leer: ¿La quinta es la vencida? El Concejo de Medellín le dijo otra vez ‘No’ a la venta de Une

“EPM acaba de perder 3 billones de pesos. Como lo anticipamos, al uribismo y sus aliados no les bastó con privatizarla en 2014, esta vez fueron por sus restos. Pido al Gobierno Nacional explorar una Nacionalización de Tigo para recuperar los recursos públicos robados”, fue el primer mensaje que publicó Quintero cuando se confirmó la decisión del Concejo.

Luego, fue más directo y en pocas palabras lo dijo: “Tigo/UNE debe ser nacionalizado”.

Las reacciones a la polémica por propuesta de nacionalizar a Tigo-Une

Los usuarios de internet no se han guardado nada y le respondieron a la propuesta del alcalde de Medellín, tanto a favor como en contra.

“Sería un sueño volver a tener nuestra propia Telecom. Mandar telegramas, ir a las oficinas a hacer filas para llamar, discutir con las operadoras. Además pueden tener su propia Caprecom para que atienda a los trabajadores en su seguridad social. Visionario” y “Es serio: Un examen de competencias legales, democráticas y cognitivas se ve muy urgente, al menos para este nivel de cargos. Es muy costoso para sociedad y ciudades tener que enfrentar a psicóticos codiciosos y tiranuelitos así, habiendo sido ya elegidos. Se necesitan antídotos”.

“Con estos zurdos hptas, si no logran convencer con su discurso engaña estúpidos, lo imponen o lo hacen a las malas”, “Jajaja…Ni Chávez se atrevió a tanto. Jajaja…”, “Ojalá ya toda la gente se haya dado cuenta de este dictadorzuelo que hay en Medellín- Nunca lo apoyen a nivel nacional- no pierdan la memoria!! Hoy es Petro y este le sigue los pasos…”