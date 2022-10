“Colombia avanzará en la despenalización total de los usos del cannabis”: Roy Barreras

Este viernes, 7 de octubre, el presidente del Congreso de la República y de la bancada del Gobierno de Gustavo Petro, Roy Barreras anunció que trabajara desde el legislativo en la despenalización total de los usos del cannabis.

“El Congreso de Colombia avanzará en la despenalización total de los usos del cannabis en el camino de la regulación de las llamadas “drogas suaves”. La maldición del narcotráfico se alimenta de la prohibición que genera las mafias. La prohibición es el crimen. Ese sí es el CAMBIO”, escribió en su cuenta de Twitter.

La reacciones al mensaje de Roy Barreras

El mensaje de la cabeza del legislativo generó múltiples reacciones entre los usuarios de internet que no dudaron en pronunciarse.

“No lo vuelvan un monopolio del Estado, quedamos en las mismas casi”, “Todo lo contrario. Ojalá lo vuelvan un monopolio del Estado y no de las empresas canadienses que actualmente controlan los cultivos y comercialización legal y qué son las únicas capaces de cumplir con los estándares. Frente a éstas no hay empresa popular que pueda competir” y “La mariguana tiene un ingrediente, que afecta la mente, “las neuronas” se traumatizan. Es una droga no suave. Los beneficiarios , solo los que la vendan , punto. Si, tiene medicinales efectos, pero no como lo piensan colocar en el mercado. Así es que, es una droga y no suave”.

“Ojalá vuelvan esto un monopolio del Estado y no de las empresas canadienses que hoy en día controlan los cultivos y comercialización legal y que son las únicas capaces de cumplir con los estándares actuales. Frente a éstas no hay empresa popular que pueda competir. Piensen en eso” y “La producción legal de cannabis tiene unos estándares muy exigentes que la hacen costosa. Eso incentiva el mercado negro de la marihuana. El narcotráfico no desaparecerá, solo se adaptará a las condiciones del mercado”.