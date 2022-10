¿A los sueldos de los congresistas también les aplicará la reforma tributaria?

Luego de conocerse que el proyecto de la reforma tributaria del Gobierno de Petro fue aprobado y que pasara a debate en la Cámara y el Senado, surgen dudas como saber si le aplicará a los sueldos de los congresistas. De acuerdo con el senador del Pacto Histórico y presidente de la comisión que estudió el proyecto, Gustavo Bolívar, cada uno deberá pagar más de 7 millones de pesos.

La duda de si a los congresistas se les aplicaría la nueva reforma tributaria, el senador Gustavo Bolívar explicó que los congresistas pasarán de pagar $4.5 millones a $7.1 millones en el impuesto de renta.

“Sobre rebaja salario a congresistas: Gracias a Reforma Tributaria, congresistas pasarán de pagar 4.5 a 7.1 millones en el impuesto de renta. Le cumplimos a la ciudadanía, este dinero será destinado a programas sociales. Demás proyectos para más reducción siguen en curso”, publicó el congresista en su cuenta oficial de Twitter.

De acuerdo con el proyecto, la mayoría de los recursos vendrían de la renta y patrimonio de personas naturales, casi $8,1 billones, y los nuevos impuestos al sector minero energético, alrededor de $7 billones de pesos.

Congresistas pagarán casi 3 millones más de renta

Los usuarios de internet no dudaron en opinar sobre el tema, “chévere el ahorro de dinero pero no más programas sociales que solo sirven para que la gente no haga nada, se declare pobre por conveniencia pero reciba dinero sin hacer nada, usan como focalizador el Sisben, herramienta que tienen más de 50% de colados, no son pobres, se hacen”.

“Qué bien que paguen más impuestos, pero eso es diferente a reducirse el salario. ¿Para cuándo eso?”, “no cumplieron nada, lo que queremos es que se baje el sueldo de los congresistas, no que suban impuestos”, “Eso no es rebajar el sueldo senador, eso es pagar impuesto, les toca pagarlo por ganar tanto, no venga con cuentos chimbos”, “Que maravilla, de los 500 millones que se ganan al año, van a pagar 7 millones de renta. Mientras tanto los accionistas de empresas van a pagar casi 40 millones por cada 100 que reciban de dividendos, mejor guarde silencio, solo se están cumpliendo a sí mismos, para vivir sabroso”.