Petro justificó las cortinas, pero no aparecen en la lista de compras

La polémica no para por la millonaria compra que hizo el DAPRE para acondicionar las habitaciones de la Casa de Nariño, y se agudizó con los mensajes que el presidente Gustavo Petro publicó en sus redes sociales. El mandatario salió a justificar el gasto y a mostrar con fotos el estado en el que recibieron las cortinas, pero estos elementos no hacen parte del listado de compras.

El mandatario de los colombianos escribió varios mensajes para justificar la compra de varios electrodomésticos y objetos para el hogar por más de 173 millones de pesos.

Puede leer: “Otra cosa dice el Dr Lizcano, ¿al fin qué?”: le reclaman a Petro por cuentas sobre millonaria compra

“Sabían que de las 35 habitaciones que hacen parte de la casa de huéspedes de Cartagena, de Hatogrande, de la casa de la vicepresidencia y de la Casa de Nariño, Francia solo ocupa una habitación y yo ocupo dos? Miren como recibimos las cortinas en Casa de Nariño”, escribió y adjuntó fotografías.

Miren como recibimos las cortinas en Casa de Nariño pic.twitter.com/IorEi29ETh — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 4, 2022

Las reacciones a los mensajes de justificación de Petro

Cientos de ciudadanos se pronunciaron a través de las redes sociales para criticar al presidente por las millonarias compras para la Casa de Nariño, ya que salió a justificar las compras adjuntando fotos de las cortinas rotas y en la lista de compras no aparecen, sino otro tipo de elementos para el hogar.

“Señor presidente si el problema eran las cortinas ¿Por qué en las compras que realizó la Casa de Nariño no se compraron cortinas sino televisores, vitrocerámicas y plumones lujosos?”, “Y por qué mejor no compraron cortinas en vez de televisores de 85″ a tres veces el precio del mercado? Por qué comprar estufas de vitrocerámica? Acaso una estufa a gas, 20 veces más económica “no es digna”?”, “Presidente, pero en la orden de compra no hay orden de reemplazo de cortinas, ¿qué tiene que ver esos elementos con lo comprado por el DAPRE?” y “Petro, ya hablando en serio, no aclares que oscurece”.