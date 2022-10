María Fernanda Cabal le dijo “travesti de cambio” al exministro Juan Fernando Cristo

A través de su cuenta de Twitter la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se despachó contra el exministro Juan Fernando Cristo, luego que este hiciera una referencia de la forma en la que la izquierda democrática le brindó garantías a la movilización de la derecha, que se realizó el pasado 26 de septiembre.

“Los hijos adoptivos de Ernesto Samper le heredaron su cinismo. Son LOS MISMOS politiqueros, los travestis del “CAMBIO”. Un aplauso a los tontos que votaron por comprar sus mentiras mientras los mismos se ríen”, escribió la senadora.

El mensaje fue en reacción a la publicación que hizo el exministro Juan Fernando Cristo en la que hace referencia a la forma en la que “la izquierda democrática garantizó la marcha” organizada por la derecha en el país, cuando salió a las calles para protestar en contra de las reformas que propone el gobierno de Gustavo Petro.

“Cuando la derecha opositora sale a protestar en forma pacífica contra el gobierno y la izquierda democrática desde el poder brinda garantías a la movilización, quiere decir que nuestra democracia se normalizó con la elección de @petrogustavo.Gran avance”, publicó el exministro.

Luego, el exministro le respondió a la senadora, que es la cabeza de la oposición: “Afectuoso abrazo Mafe. Ojalá la actitud de su jefe de bajar los odios en el país la contagiara”.

Las reacciones al mensaje de María Fernanda Cabal

Los usuarios de internet que están tanto a favor como en contra de la posición de la senadora se pronunciaron.

“Lo pacífica de la marcha contra Petro no fue por las garantías de la izquierda sino por la decencia de las personas que la conformaron, sus argumentos contundentes y verídicos que no tenían quien los refutara”, “Así es. En esta marcha no estaban la primera línea, ni la cric, ni gente pagada, ni presionada. Solo ciudadanos que ejercieron el derecho constitucional a manifestarse pública y pacíficamente”, “Juan Fernando Cristo ha sido, liberal, de la u, de la derecha, de la izquierda.., no es un travesti es otra prostituta más de la política que se vende al primero que le ofrece seguir “mamando” del erario”.

“Pero tú vienes de una casta pura, me da una ligera impresión y que donde ha militado son Ángeles, sea un poco mesurada en sus conceptos que termina siendo muy etérea” y “Adelante senadora. Grande y patriota. La felicito y siempre tiene el apoyo de la gente decente de este país que es mucha. Los apatridas y las sabandijas no nos confunden... Felicitaciones y siga como es”.