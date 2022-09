Líder de los taxistas se destapó con Juan Diego Alvira y señaló el peor error de Petro

Juan Diego Alvira volvió a salir a las calles para hablar con los protagonistas de las noticias. En esta oportunidad habló con Hugo Ospina, líder de los taxistas, quien no dudó en despacharse contra los motociclistas y dijo que darles privilegios a ellos es “el peor error” de Gustavo Petro durante su gobierno, en particular con el tema de la gasolina.

“Un punto demasiado álgido, sobre el alza de los combustibles, es privilegiar que no le van a subir la gasolina a los motociclistas. Este sería el peor error que cometería este gobierno. Vamos a terminar todos peor que en la India, peleando en las calles con las motos”, dijo cuando se conoció el asunto de los beneficios para los motociclistas.

El principal líder de los taxistas se reunió con Juan Diego Alvira e indicó que en el caso que legalicen las plataformas digitales de motos, vende su taxi, que le cuesta más de 60 millones de pesos.

“Si legalizan ese tipo de transporte, vendo mi taxi y me compro 50 motos. Nos lo van a legalizar, no le diga mentiras a la gente. La OMS indicó que las muertes por moto sobrepasaron las de la covid-19″, agregó.

Persecución de la Policía a los taxistas

El líder de los taxistas dijo que él también está atento a cómo actúan los actores viales y que se debe respetar la ley, que incluso él ha regañado a sus conductores por circular sin tener todos los papeles en regla.

Le comentó al periodista que los patios están llenos de carros y que tuvo un caso en el que uno de los taxistas lo llaman para decirle que: ‘Hugo la persecución de la Policía nos tiene jodidos’. Entonces yo le pregunté por qué le habían inmovilizado el vehículo y me contestó que no tenía el SOAT”, indicó inicialmente.

Por lo que le contestó: “A mí no me joda, hermano. A mí no me venga con esas cosas, porque usted está incumpliendo la ley. Juan Diego ahorita acá no más en un retén me pararon, pero me dejaron ir rápido porque tenía todo en regla. La invitación es que respeten la ley para que la Policía no les joda la vida”.