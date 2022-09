Llevaba varios días allí: hallan cadáver flotando en quebrada al sur de Bogotá

Autoridades reportaron un último y consternante hallazgo al sur de la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de Ciudad Bolívar. Tras una alerta de los vecinos de una quebrada en esta localidad, los médicos forenses del cuerpo de investigación asistieron para confirmar el hallazgo de un cadáver que flotaba en estas aguas.

Los habitantes de este sector, ubicado en la vereda Pasquilla, cerca al Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía en La Joya alertaron que en el afluente se encontraba un cadáver que flotaba. Al atender el llamado, los encargados de la inspección se percataron de que se trataba de un hombre con edad entre los 30 y los 40 años aproximadamente.

Sin embargo, la persona no logró ser identificada, pues no portaba ningún documento de identidad. En este sentido, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal con el objetivo para que se adelanten las respectivas labores de identificación. La Policía destacó que al parecer el cuerpo llevaba varios días flotando en el cuerpo de agua y que además no encontraron signos de violencia en el cuerpo, tras indagaciones de la Sijín de la Policía.

También le puede interesar: ¿Volver a virtualidad? Claudia López propone para mejorar trancón en Bogotá

Por esta causa, la causa de muerte de este hombre sería un completo misterio, por lo que las autoridades se propusieron investigar el hecho y dar con la línea de sucesos que habría concluido en la muerte de la persona. Las autoridades también aclararon que en el sitio la investigación se complica puesto que como es una zona boscosa, no hay cámaras de seguridad ni posibles testigos con los que se pueda establecer cómo el hombre llegó allí o cómo su cadáver fue lanzado a la quebrada.

Las versiones de los vecinos de la zona indican que el hombre no era de esta comunidad, ni vivía en el lugar, además de que no era conocido por nadie aledaño a la quebrada. Adicionalmente, al momento de hacer el levantamiento del cuerpo, ningún allegado o familiar se acercó a las autoridades para poder hacer su debida identificación. Ahora los hechos son materia de investigación y se espera que las autoridades pueda esclarecer lo sucedido en esta zona del sur de la capital del país.