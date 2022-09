¿En tu país respetan la autoridad? Nalgada a agente de tránsito indigna a muchos

Una nalgada a un agente de tránsito en la ciudad de Cali ha indignado a muchos usuarios en las redes sociales por el irrespeto a las autoridades que cometió un grupo de jóvenes.

A través de un video que se ha difundido recientemente en las redes sociales quedó evidenciada la situación de la que fue víctima el funcionario público identificado con el chaleco 422.

Agente de tránsito recibió una nalgada en Cali

Mientras el funcionario se encontraba realizando su trabajo y al parecer realizaba un comparendo, tres jóvenes a bordo de dos motocicletas hicieron de las suyas con algo que les pareció muy gracioso.

Un joven de camiseta negra y pantaloneta era grabado por otros dos que lo seguían en otra motocicleta mientras procedía a cometer su ‘pilatuna’. Sin mediar palabra y con el agente de espalda, el conductor de la primera moto le dio una palmada en la cola al funcionario público y aceleró para emprender su huida (video).

El hecho ha conmocionado las redes sociales en donde la mayoría de los comentarios coinciden en que fue una autentica falta de respeto para con el agente.

Los infractores quedaron en evidencia

Aunque el video fue editado para tratar de evitar que se identificara a los agresores, dejaron pasar dos detalles que permitió la identificación.

La placa de la moto delantera fue desenfocada, pero en un par de ocasiones por el movimiento la misma quedó fuera de esa zona y se evidencian las letras con número de la misma: CHS 48G.

Pero ese no fue el único detalle, al subir el video no cayeron en cuenta que el número de la placa también iba en el casco del conductor. Si bien no se tendrá certeza de quién conducía, al menos las autoridades podrán identificar al propietario del vehículo.