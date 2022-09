La foto de Petro que compartió Cesar Augusto Londoño y por la que le llueven críticas

Este lunes, 26 de septiembre, el comentarista deportivo, Cesar Augusto Londoño quedó en el ojo del huracán por cuenta de una fotografía que compartió a través de sus redes sociales en la que aparece el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, y el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, en la que ambos sostienen un cartel en el que se lee: “No a la Reforma Tributaria”.

El mensaje con el que Cesar Augusto Londoño acompañó la publicación fue: “Estoy de acuerdo con ellos”.

Estoy de acuerdo con ellos pic.twitter.com/7nZJvV2sNL — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) September 26, 2022

Las reacciones al mensaje de Cesar Augusto Londoño

Algunas de las respuestas que recibió el comentarista son: “Le diría que se enfoque en su trabajo porque de política no sabe nada pero realmente también como analista y periodista deportivo es pésimo. Mejor haga otra cosa”, “Antes la reforma era mala, pero ahora buena? Lo gracioso es que ninguna de las dos te la leíste y no sabías en qué consistía, pero pues toca repetir lo que dicen tus pares. Buena, crack”, “Lo bueno es que la opinión de César Augusto nunca será tomada enserio jajajaja”.

Otros le dijeron: “No sea tan bobo, ya está como crecidito y bien estudiado para que salga con esas “niñadas”, lea bien de fondo la reforma o también es solo que escucha de sus amigos “periodistas” que siguen creyendo que los hogares se alimentan de paqueticos, salchichón y lo bajan con gaseosa!”, “No sea bobo, que la reforma de Carrasquilla era un robo al pueblo, la reforma de Petro es a los que más ganan en Colombia y que deben aportar para disminuir la brecha” y “Obvio que ahora no estás de Acuerdo con ellos como No los beneficia a usted a la Manada de Roedores que estaban y también a las que quedan en el Gobierno pues no la apoyan”.