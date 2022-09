“La verdad, me siento orgulloso de ese título de ‘gomelo’”: Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE y aspirante a ser candidato a la Alcaldía de Bogotá, concedió una entrevista a PUBLIMETRO para hablar de sus primeras propuestas y de lo que ha vivido tras dejar la entidad hace casi dos meses. También aprovechó para referirse a uno de los aspectos que más fama le ha generado en el país y es su forma de hablar, por lo que muchos lo tildan de ‘gomelo’.

“Yo no me he preocupado por saber si me identifico o no como una persona ‘gomela’, pero creo que para mí ha sido una oportunidad de vida”, aseguró, indicando que en un principio fue complicado pero luego entendió varias cosas.

“Primero, me llevó a reconocer que crecí víctima del bullying y de la montadera de la gente por diferentes cosas. Pero así como he sido víctima de la montadera, que es muy propia de la sociedad colombiana, de tanto que me la han montado he logrado aprender a reírme de eso”, confirmó.

Dijo Ovideo: “creo que eso me ha ayudado a reconocer que he madurado en algo. En muchas cosas me falta aprender y crecer, pero en eso al menos ya me río”.

También le puede interesar: “He recibido llamadas, he tenido conversaciones con diferentes vertientes, pero ningún acuerdo”: Juan Daniel Oviedo

Luego, lanzó una reflexión que por mucho tiempo estuvo rondando en su interior. “Me parece que detrás de ese título de ‘gomelo’ la gente se dio cuenta que también hay un sociedad que gira en función de estereotipos y que a veces esos estereotipos nos confunden”.

Continuó: “Cuando las personas vieron y se hizo visible que yo tenía cuna de oro, que yo no iba en carro a la universidad, que yo trabajaba en la ciudad, que yo estudié becado, creo yo que la gente empezó a decir que es posible que el estudio y el trabajo ayuda a que personas puedan avanzar en su vida personal, puedan mejorar su condición de ingresos y puedan, por qué no, prestar un servicio al país”.

Finalmente, aseguró: “La verdad, me siento orgulloso de ese título, ha servido para romper estigmas y, sobre todo, humildemente, contribuyó a que la gente supiera qué hacía el DANE”.